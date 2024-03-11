Стоимость квартир упадет до 50%: эксперты предсказали, что случится с ценами на недвижимость в 2024 году

В начале 2024 года ожидается сокращение спроса на жилье в России из-за ужесточения условий ипотечного кредитования. Предполагается, что к весне цены на жилье снизятся примерно на 10%. В конце 2023 года были ужесточены условия льготного финансирования новостроек, а первоначальный взнос был увеличен с 20 до 30%.

В январе средняя процентная ставка по ипотечной программе составила 16,7% для нового жилья и 16,9% на рынке вторичного жилья, что привело к снижению спроса на 20% в среднем по стране и на 26% на вторичном рынке. При этом цены на недвижимость оставались стабильными.

По мнению экспертов, российский рынок недвижимости в 2024 году отреагирует на новые условия, и цены упадут, особенно на вторичном рынке. Возможно, весной продавцы начнут снижать цены, и продажи станут активными. Прогнозируется замедление роста цен как на первичном, так и на вторичном рынках России, а спрос в первые три месяца года упадет на 10-20%.