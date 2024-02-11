Стоимость квартир упадет до 50%: эксперты назвали, что случится с ценами на недвижимость в 2024 году

В начале 2024 года наблюдается снижение спроса на рынке недвижимости в России из-за ужесточения условий ипотечного кредитования. Это ведет к прогнозу о возможном снижении цен на вторичное жилье на примерно 10% к весне.

Ужесточение условий кредитования также затрагивает льготную ипотеку на новостройки, где первоначальный взнос увеличен с 20% до 30%. Средние ставки по ипотечным программам в январе составляли 16,7% на новостройки и 16,9% на вторичное жилье, что привело к снижению спроса на покупку на 20% в среднем по стране и даже на 26% на вторичном рынке.

Несмотря на уменьшение спроса, цены на жилье пока остаются стабильными, однако эксперты прогнозируют, что рынок недвижимости в России в 2024 году начнет реагировать на новые условия, ожидая снижения цен в основном на вторичном рынке. Предполагается, что продавцы возможно начнут снижать цены весной для стимулирования продаж. Прогнозы указывают на замедление роста цен как на первичном, так и на вторичном рынке, с ожидаемым снижением спроса уже в первом квартале на 10-20%.

Эти изменения в условиях ипотеки и спросе на жилье могут повлиять на динамику рынка в ближайшие месяцы, и индустрия недвижимости будет следить за ситуацией, адаптируясь к новым трендам и ожиданиям покупателей.