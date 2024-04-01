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· Ульяна Сенько

Стоимость квартир снизится до уровня 2019 года: эксперты высказались о тенденциях на рынке жилья

Стоимость квартир снизится до уровня 2019 года: эксперты высказались о тенденциях на рынке жилья

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В текущем календарном году на территории России прогнозируется сокращение спроса на жилые помещения, обусловленное нововведениями в сфере ипотечного кредитования.

Эксперты предсказывают, что к середине весны наблюдается тенденция к уменьшению цен на недвижимость примерно на десять процентов. Данные изменения ценообразования связаны с корректировкой параметров льготного ипотечного кредитования на конец предыдущего года и увеличением минимальной суммы первоначального взноса.

На старте 2024 года зафиксирован рост среднего процента по ипотечным кредитам до 16,7% для приобретения новостроек и до 16,9% для вторичного рынка жилья. Специалисты связывают снижение активности покупателей с повышением процентных ставок, что привело к сокращению запроса на жилье на двадцать процентов по всей стране и на двадцать шесть процентов на рынке вторичного жилья, при этом цены остались относительно неизменными.

Прогнозируется, что рыночные адаптации, вызванные изменениями в ипотечной политике, приведут к умеренному снижению цен, в особенности касающемуся вторичного сегмента. Ожидается, что в ближайшем будущем цены на объекты недвижимости начнут корректироваться в сторону уменьшения, что может способствовать возрастанию количества сделок на рынке. Эти перспективы указывают на возможное оживление в секторе недвижимости на фоне привыкания к новым экономическим условиям.

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