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· Ульяна Сенько

Стоимость квартир снизится до 50%: эксперты предсказали, что случится с ценами на недвижимость в 2024 году

Стоимость квартир снизится до 50%: эксперты предсказали, что случится с ценами на недвижимость в 2024 году

belizvest.ru

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В текущем году на российском рынке недвижимости ожидается серьезные изменения, связанные со спросом на жилье.

Эксперты предполагают, что из-за ужесточения условий ипотечного кредитования, в Российской Федерации у граждан значительно снизится желание покупать недвижимость. Это приведет к тому, что цены на жилье станут меньше приблизительно на десять процентов.

В конце прошлого года условия предоставления льготного финансирования для новостроек были изменены, а первоначальный взнос увеличен до 30%. Эти изменения привели к тому, что россияне стали меньше покупать жилье.

В январе 2024 года средняя процентная ставка по ипотеке выросла до 16,7% для нового жилья и 16,9% для вторичного. Это привело к снижению спроса на 20% в среднем по стране и на 26% на вторичном рынке.

Эксперты предполагают, что весной цены на жилье начнут снижаться, так как продавцы будут вынуждены адаптироваться к изменениям на рынке. Ожидается, что рост цен замедлится как на первичном, так и на вторичном рынке.

Эти изменения заставляют покупателей и продавцов быть осторожными и внимательно следить за рыночными тенденциями. Понимание текущей ситуации поможет принимать более обоснованные решения и успешно адаптироваться к изменениям на рынке недвижимости.

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