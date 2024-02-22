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· Артем Акчурин

Стоимость квартир рухнет: россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать квартиры

Стоимость квартир рухнет: россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать квартиры

банки.ru

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Прогнозируется, что начиная с 2024 года спрос на жилье на российском рынке снизится в связи с более строгими условиями ипотечного кредитования. Ожидается, что к весне цены на жилье упадут примерно на 10%.

В конце 2023 года были внесены изменения в условия льготного финансирования новостроек, а также увеличен первоначальный взнос с 20 до 30%. В январе средняя процентная ставка по ипотечной программе составила 16,7% для нового жилья и 16,9% для вторичного рынка. В результате спрос со стороны покупателей снизился в среднем на 20% по всей стране и на 26% на вторичном рынке. В то же время цены на недвижимость оставались стабильными.

Эксперты прогнозируют, что российский рынок недвижимости в текущем году отреагирует на новые условия, и цены на жилье. Возможно, уже к весне продавцы начнут снижать цены, что в свою очередь приведет к увеличению объема сделок. Прогнозируется замедление роста цен как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости в России, а спрос в первом квартале года сократится на 10-20%.

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