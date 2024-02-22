Стоимость квартир рухнет: россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать квартиры
банки.ru
Прогнозируется, что начиная с 2024 года спрос на жилье на российском рынке снизится в связи с более строгими условиями ипотечного кредитования. Ожидается, что к весне цены на жилье упадут примерно на 10%.
Эксперты прогнозируют, что российский рынок недвижимости в текущем году отреагирует на новые условия, и цены на жилье. Возможно, уже к весне продавцы начнут снижать цены, что в свою очередь приведет к увеличению объема сделок. Прогнозируется замедление роста цен как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости в России, а спрос в первом квартале года сократится на 10-20%.