«Стоимость квартир рухнет»: россиянам рассказали о ситуации на рынке недвижимости в 2024 году

В начале 2024 года ожидается, что спрос на жилье на российском рынке снизится в связи с более строгими условиями ипотечного кредитования. Прогнозируется, что к весне цены на жилье снизятся примерно на 10%. Сообщает Progorod.





В конце 2023 года условия льготного финансирования для новостроек были ужесточены, а первоначальный взнос увеличен с 20 до 30%. В январе средняя ставка по ипотечной программе составила 16,7% для нового жилья и 16,9% для вторичного рынка. Это привело к снижению покупательского спроса в среднем на 20% по стране и на 26% на вторичном рынке. В то же время цены на недвижимость оставались стабильными.Эксперты считают, что в текущем году российский рынок недвижимости отреагирует на новые условия, и цены на жилье, особенно на вторичном рынке, снизятся. Возможно, к весне продавцы начнут уменьшать цены, что приведет к увеличению объема сделок.