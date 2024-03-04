«Стоимость квартир рухнет»: россиянам рассказали о ситуации на рынке недвижимости в 2024 году
aif.ru
В начале 2024 года ожидается, что спрос на жилье на российском рынке снизится в связи с более строгими условиями ипотечного кредитования. Прогнозируется, что к весне цены на жилье снизятся примерно на 10%. Сообщает Progorod.
Эксперты считают, что в текущем году российский рынок недвижимости отреагирует на новые условия, и цены на жилье, особенно на вторичном рынке, снизятся. Возможно, к весне продавцы начнут уменьшать цены, что приведет к увеличению объема сделок.