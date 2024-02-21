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· Артем Акчурин

Стоимость квартир рухнет: россиянам рассказали, когда стоит покупать квартиры

Стоимость квартир рухнет: россиянам рассказали, когда стоит покупать квартиры

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Ожидается, что в начале 2024 года на российском рынке недвижимости произойдет снижение спроса, вызванное ужесточением условий ипотечного кредитования. При этом цены на жилье прогнозируется упадут примерно на 10% к весне.

В конце 2023 года были изменены условия льготного финансирования новостроек, а первоначальный взнос увеличен с 20 до 30%. В январе средняя ставка по ипотечной программе составила 16,7% для нового жилья и 16,9% для вторичного рынка, что привело к снижению покупательского спроса в среднем на 20% по всей стране, а на вторичном рынке - на 26%. Тем не менее, цены на недвижимость оставались стабильными.

Эксперты ожидают, что российский рынок недвижимости в текущем году отреагирует на измененные условия, и цены на жилье, особенно на вторичном рынке, начнут снижаться. Предполагается, что к весне продавцы активизируются и начнут снижать цены, что приведет к увеличению объема сделок. Прогнозируется замедление роста цен на недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке в России, а спрос в первом квартале года сократится на 10-20%.

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