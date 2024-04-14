Стоимость квартир рухнет на 50%: эксперты рынка недвижимости сообщили, чего ожидать к лету

В начале 2024 года спрос на жилье на российском рынке снизился из-за ужесточения условий ипотечного кредитования, что повлекло за собой реакцию рынка.

В феврале цены на недвижимость упали примерно на 10%. Это лишь начало: специалисты прогнозируют, что к весне текущего года цены могут снизиться уже на 50%.

В 2024 году российский рынок жилья изменится под влиянием новых условий, особенно касающихся вторичного жилья, вызвав снижение цен. Весной продавцы начали снижать цены, что увеличило объем сделок. Прогнозируется замедление роста цен как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости в России, сокращение спроса в первом квартале на 10-20%.

В конце 2023 года условия льготного финансирования для новостроек ухудшились, а первоначальный взнос увеличился с 20% до 30%. В январе средняя процентная ставка по ипотечной программе составила 16,7% для новостроек и 16,9% для вторичного жилья. Это привело к сокращению покупательского спроса по всей стране в среднем на 20% и на 26% на вторичном рынке, сохраняя при этом стабильные цены на недвижимость.