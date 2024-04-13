Стоимость квартир рухнет на 50%: эксперты рынка недвижимости рассказали, чего ожидать к лету

В начале 2024 года на российском рынке недвижимости произошло снижение спроса из-за усложнения условий ипотечного кредитования. В феврале цены на жилье упали примерно на 10%, а специалисты прогнозируют дальнейшее снижение до 50% уже весной.

Российский рынок жилья в 2024 году реагирует на новые условия, и цены на недвижимость, особенно на рынке вторичного жилья, падают. Весной продавцы снижают цены, что способствует увеличению объема сделок. Прогнозируется замедление роста цен как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости в России, а также сокращение спроса в первом квартале на 10-20%.

В конце 2023 года условия льготного финансирования для новостроек ухудшились, а первоначальный взнос увеличился до 30%. В январе средняя процентная ставка по ипотечной программе составила 16,7% для новостроек и 16,9% для вторичного рынка. Это привело к сокращению покупательского спроса в среднем на 20% по всей стране и на 26% на вторичном рынке, при этом цены на недвижимость оставались стабильными.