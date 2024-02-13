Стоимость квартир рухнет до 50%: эксперты заявили, что случится с ценами на недвижимость в 2024 году

В начале 2024 года на российском рынке жилья ожидается период снижения спроса в связи с изменением условий ипотечного кредитования. Ожидается, что до весны цены на жилье упадут примерно на 10 %.

В конце 2023 года были ужесточены условия получения льготного финансирования для новостроек и увеличен размер необходимого взноса с 20 до 30 %, в январе средняя ставка по ипотеке составила 16,7 % для новостроек и 16,9 % для вторичного рынка, что соответствует снижению на 20 % по стране. Спрос на вторичном рынке упал на 26 %. Однако цены на недвижимость остались стабильными.

Специалисты прогнозируют, что в 2024 году российский рынок недвижимости отреагирует на изменения и стоимость жилья упадет, особенно на вторичном рынке. Возможно, весной продавцы начнут снижать цены, стимулируя активность продаж. Ожидается, что рост цен замедлится как на первичном, так и на вторичном рынке, а спрос упадет на 10-20 % вначале года.

Эксперты считают, что снижение спроса на жилье вызвано не только ужесточением условий кредитования, но и общей экономической ситуацией в стране, а также неблагоприятными демографическими тенденциями. Несмотря на это, специалисты ожидают, что после первоначального спада спроса, рынок начнет постепенно восстанавливаться.

Однако, такие изменения могут также повлиять на строительную отрасль и разработчиков, которые могут столкнуться с уменьшением спроса на свою продукцию. Поэтому важно следить за динамикой рынка и адаптировать стратегии в соответствии с изменяющимися условиями.