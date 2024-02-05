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· Алина Алмакаева

Стоимость квартир рухнет до 50%: эксперты предсказали, что случиться с ценами на недвижимость в 2024 году

Стоимость квартир рухнет до 50%: эксперты предсказали, что случиться с ценами на недвижимость в 2024 году

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В начале 2024 года на рынке жилья в России наблюдается снижение спроса из-за ужесточения условий ипотечного кредитования, что приводит к перспективе снижения цен на вторичное жилье примерно на 10 % к весне.

В конце 2023 года условия по льготной ипотеке на новостройки были ужесточены: первоначальный взнос увеличен до 30 % с 20

Средние ставки по ипотечным программам в январе составили 16,7 % на новостройки и 16,9 % на вторичное жилье, вызывая снижение покупательского спроса на 20 % в среднем по стране и на 26 % на вторичном рынке. Несмотря на это, цены на жилье пока остаются стабильными.

Эксперты прогнозируют, что рынок недвижимости в России в 2024 году будет реагировать на новые условия, ожидая снижения цен в основном на вторичном рынке. Продавцы, вероятно, начнут снижать цены весной, чтобы стимулировать продажи. Прогнозы указывают на замедление роста цен как на первичном, так и на вторичном рынке, с ожидаемым снижением спроса уже в первом квартале на 10-20

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