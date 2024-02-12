В начале 2024 года рынок недвижимости в России столкнулся с уменьшением спроса из-за более жестких условий ипотечного кредитования. Это, в свою очередь, привело к перспективе снижения цен на вторичное жилье примерно на 10% к весне этого года.

В конце 2023 года условия по льготной ипотеке на новостройки были ужесточены, в результате чего первоначальный взнос вырос до 30% вместо прежних 20%. Средние ставки по ипотечным программам в январе составили 16,7% на новостройки и 16,9% на вторичное жилье. Это вызвало снижение покупательского спроса на 20% в среднем по стране и на 26% на вторичном рынке. Несмотря на эти изменения, цены на жилье пока остаются стабильными.

Эксперты прогнозируют, что рынок недвижимости в России в 2024 году будет адаптироваться к новым условиям, ожидая снижения цен преимущественно на вторичном рынке. Вероятно, продавцы начнут снижать цены весной, чтобы стимулировать продажи. Прогнозы указывают на замедление роста цен как на первичном, так и на вторичном рынке, а ожидается снижение спроса уже в первом квартале на 10-20%.