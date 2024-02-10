Стоимость квартир рухнет до 50%: эксперты назвали, что случится с ценами на недвижимость в 2024 году

В начале 2024 года ожидается снижение спроса на жилье на российском рынке в связи с ужесточением условий ипотечного кредитования. Ожидается, что к весне цены на жилье упадут примерно на 10 %.

В конце 2023 года были ужесточены условия льготного финансирования новостроек, а первоначальный взнос был увеличен с 20 до 30 %. В январе средняя процентная ставка по ипотечной программе составила 16,7 % для новых домов и 16,9 % на рынке вторичного жилья, поэтому покупательский спрос упал в среднем на 20 % по стране и на 26 % на вторичном рынке. При этом цены на недвижимость оставались стабильными.

По мнению экспертов, в 2024 году российский рынок недвижимости отреагирует на новые условия, и цены упадут, особенно на вторичном рынке. Возможно, весной продавцы начнут снижать цены, и продажи станут активными. Ожидается, что рост цен замедлится как на первичном, так и на вторичном российских рынках недвижимого имущества, а спрос в первые три месяца года упадет на 10-20 %.