Новости России
· Алина Алмакаева

Стоимость квартир обрушится сразу на 50%: эксперты сказали, что случится с рынком жилья уже в марте

Стоимость квартир обрушится сразу на 50%: эксперты сказали, что случится с рынком жилья уже в марте

mail.ru

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К началу 2024 года на российском рынке жилья ожидается снижение спроса из-за ужесточения условий ипотечного кредитования. Прогнозируется, что к приходу весны цены на недвижимость упадут примерно на 10%.

Согласно информации от портала progorodsamara.ru, в конце 2023 года условия финансирования для новостроек стали менее выгодными, а первоначальный взнос увеличился с 20% до 30%. В январе средняя процентная ставка по ипотечным программам составила 16,7% для новостроек и 16,9% для вторичного жилья. Это привело к снижению спроса на жилье в среднем на 20% по всей стране и на 26% на вторичном рынке, несмотря на стабильные цены на недвижимость.

Эксперты ожидают, что в 2024 году российский рынок жилья отреагирует на новые условия, и цены, особенно на вторичном рынке, снизятся. Возможно, к весеннему периоду продавцы начнут снижать цены, что в свою очередь стимулирует увеличение сделок. Прогнозируется, что рост цен как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости в России замедлится, а спрос в первом квартале сократится на 10-20%.

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