Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Стоят сущие копейки, а стирают лучше элитных: пять лучших стиральных порошков по исследованию Роскачества

Хотите, чтобы ваши цветные вещи радовали яркостью как можно дольше? Роскачество протестировало стиральные порошки и выяснило, какие из них лучше всего справляются с этой задачей.

vl13.ru

Подписаться в Telegram

Хотите, чтобы ваши цветные вещи радовали яркостью как можно дольше? Роскачество протестировало стиральные порошки и выяснило, какие из них лучше всего справляются с этой задачей.

Эксперты оценили популярные бренды по 30 параметрам, уделив особое внимание эффективности стирки, безопасности для тканей и здоровью человека. Лидерами рейтинга стали:

  • «Аист»: абсолютный чемпион по сохранению цвета и качеству стирки.
  • Burti Color:мощное средство против пятен, бережно относящееся к ткани.
  • Ariel и Dosia: гипоаллергенные бойцы за чистоту с оценкой 4,74 балла, идеально подходящие для чувствительной кожи.
  • Reflect: замыкает пятерку лидеров с оценкой 4,50, эффективно устраняя самые разные загрязнения.

Зачем это нужно знать?

Рейтинг Роскачества - ваш надёжный помощник в выборе стирального порошка, который обеспечит вашим вещам безупречную чистоту, сохранив их яркость и прочность.

Помните, что качественный порошок – это не только чистая одежда, но и забота о здоровье вашей семьи.

Анализ Роскачества в очередной раз напоминает о важности осознанного выбора бытовой химии. Ведь от этого зависит не только внешний вид наших вещей, но и наше здоровье, и даже экологическая обстановка.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Президент Ассоциации кадрового менеджмента Татарстана раскритиковала систему образования

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

как заклеить вентиляцию от тараканов в домашних условиях

Новости Казани

день назад

Цыгане начали обманывать водителей на дорогах Казани

Новости Казани

3 дня назад

250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов

сколько стоит поставить забор из профлиста цена за работу 1м в Краснодаре

Лонгриды

день назад

«Аномальная жара и сильный ураган»: какая погода ждёт казанцев

Новости Казани

день назад

Умер учёный, создатель системы «свой-чужой» Ильдус Мостюков

Новости Казани

2 часа назад

С 8 июля 25 и 49 автобусы прекращают работу

Новости Татарстана

6 часов назад

В Дрожжановском районе столкнулись две легковушки

Новости Татарстана

час назад

В Альметьевске девушка погибла в ДТП с микроавтобусом.
Новости Татарстана
3 дня назад

22-летняя Алина Загитова показала образ с темными волосами и в платье-мини

22-летняя Алина Загитова показала образ с темными волосами и в платье-мини

Новости Татарстана

34 минуты назад

Синоптики вновь заговорили о дождях в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

Новости Татарстана

2 часа назад

Волонтёры нашли кота, которого хотел выкинуть из окна житель Набережных Челнов

Новости Татарстана

3 часа назад

Молодой человек на мопеде насмерть разбился в Свияжске
В аэропорту Казани 5 июля букси пробил дыру в самолёте
Новости Казани
2 дня назад

В аэропорту Казани 5 июля букси пробил дыру в самолёте

Новости Татарстана

3 часа назад

Мошенник из Татарстана вернёт деньги пенсионеру из Амурской области

Новости Казани

4 часа назад

В Казани составили анти-рейтинг торговых центров

Новости Казани

5 часов назад

Основательница Wildberries посетила Раифский монастырь
Эксперты битумного рынка отметили актуальность исследований студентов КНИТУ
Новости Казани
5 дней назад

Эксперты битумного рынка отметили актуальность исследований студентов КНИТУ
Общепит в казанском аэропорту работал с нарушениями
Новости Казани
2 дня назад

Общепит в казанском аэропорту работал с нарушениями