Стоят сущие копейки, а стирают лучше элитных: пять лучших стиральных порошков по исследованию Роскачества

Хотите, чтобы ваши цветные вещи радовали яркостью как можно дольше? Роскачество протестировало стиральные порошки и выяснило, какие из них лучше всего справляются с этой задачей.

Эксперты оценили популярные бренды по 30 параметрам, уделив особое внимание эффективности стирки, безопасности для тканей и здоровью человека. Лидерами рейтинга стали:

«Аист»: абсолютный чемпион по сохранению цвета и качеству стирки.

Burti Color:мощное средство против пятен, бережно относящееся к ткани.

Ariel и Dosia: гипоаллергенные бойцы за чистоту с оценкой 4,74 балла, идеально подходящие для чувствительной кожи.

Reflect: замыкает пятерку лидеров с оценкой 4,50, эффективно устраняя самые разные загрязнения.

Зачем это нужно знать?

Рейтинг Роскачества - ваш надёжный помощник в выборе стирального порошка, который обеспечит вашим вещам безупречную чистоту, сохранив их яркость и прочность.

Помните, что качественный порошок – это не только чистая одежда, но и забота о здоровье вашей семьи.

Анализ Роскачества в очередной раз напоминает о важности осознанного выбора бытовой химии. Ведь от этого зависит не только внешний вид наших вещей, но и наше здоровье, и даже экологическая обстановка.