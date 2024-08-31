Стоят сущие копейки, а стирают даже лучше премиальных: 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества
pinterest.com
Российская система качества провела исследование, чтобы определить лучшие стиральные средства для цветного белья, оценивая 30 различных продуктов.
Эксперты оценивали их по способности удалять пятна, сохранять цвет и структуру ткани, а также по безопасности использования. Исходя из этого, был составлен рейтинг лучших средств.
В первую пятерку лучших вошли: Аист, который занял первое место за эффективность и сохранение цвета тканей даже после многочисленных стирок; Burti Color, выделяющийся уходом за цветными тканями; Ariel, занявший третье место за эффективное удаление загрязнений и аромат; Dosia, известный своей способностью поддерживать мягкость тканей; и Reflect, который показал хорошие результаты в удалении пятен.
Результаты исследования Роскачества предоставляют важные рекомендации для выбора стиральных средств, которые помогут сохранить одежду яркой и чистой, делая эти средства отличным выбором для любого дома.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань