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Стоят сущие копейки, а стирают даже лучше премиальных: 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества

Российская система качества провела исследовани...

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Российская система качества провела исследование, чтобы определить лучшие стиральные средства для цветного белья, оценивая 30 различных продуктов.

Эксперты оценивали их по способности удалять пятна, сохранять цвет и структуру ткани, а также по безопасности использования. Исходя из этого, был составлен рейтинг лучших средств.

В первую пятерку лучших вошли: Аист, который занял первое место за эффективность и сохранение цвета тканей даже после многочисленных стирок; Burti Color, выделяющийся уходом за цветными тканями; Ariel, занявший третье место за эффективное удаление загрязнений и аромат; Dosia, известный своей способностью поддерживать мягкость тканей; и Reflect, который показал хорошие результаты в удалении пятен.

Результаты исследования Роскачества предоставляют важные рекомендации для выбора стиральных средств, которые помогут сохранить одежду яркой и чистой, делая эти средства отличным выбором для любого дома.

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