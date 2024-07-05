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Стоят копейки, а устраняют грязь лучше элитных: 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества

Роскачество представило итоги всестороннего анализа стиральных порошков, предназначенных для цветного белья. Эксперты выделили 5 наилучших марок.

st-urman.ru

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Роскачество представило итоги всестороннего анализа стиральных порошков, предназначенных для цветного белья. Исследование включало в себя оценку 30 параметров, нацеленных на определение эффективности устранения загрязнений и безопасности использования порошков как для тканей, так и для здоровья человека.

Лидеры рейтинга:

  1. «Аист» впечатлил экспертов, став лучшим в рейтинге. Порошок выделяется своей способностью к интенсивному очищению и защите цвета тканей, обеспечивая долговечность одежды после множества стирок.
  2. Burti Color занял почётное второе место с оценкой 4,98 балла. Продукт отличается превосходной моющей способностью, эффективно удаляя различные типы пятен и одновременно заботясь о сохранении структуры и цвета материалов.
  3. Ariel заработал 4,74 балла благодаря своей высокой эффективности в очищении и аромату, который сохраняется после стирки. Порошок также известен своими гипоаллергенными свойствами, что делает его безопасным выбором для чувствительной кожи.
  4. Dosia сравнялась по баллам с Ariel, благодаря своему качеству и сохранению идеального состояния тканей без деформации и выцветания после стирки.
  5. Reflect завершил топ-5 с оценкой 4,50 балла, благодаря своей способности к эффективному удалению широкого спектра пятен, от пищевых загрязнений до трудновыводимых жировых пятен.

Это исследование позволяет потребителям делать обоснованный выбор стирального порошка, обеспечивающего не только чистоту и яркость белья, но и его долговечность. Выбор порошка с высоким рейтингом обеспечит отличный результат стирки, не потеряв при этом в качестве, что важно для поддержания уверенности каждого, кто заботится о состоянии своей одежды.

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