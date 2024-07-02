Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Стоят копейки, а стирают лучше разрекламированных элитных: 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества

Роскачество завершило всестороннее исследование стиральных порошков для цветного белья, предназначенное для того, чтобы помочь потребителям сделать информированный выбор на рынке бытовой химии.

fashionhot.club

Подписаться в Telegram

Роскачество завершило всестороннее исследование стиральных порошков для цветного белья, предназначенное для того, чтобы помочь потребителям сделать информированный выбор на рынке бытовой химии.

В ходе анализа были оценены продукты по множеству параметров, включая эффективность удаления загрязнений, сохранение яркости тканей и безопасность для здоровья пользователей.

Исследование и выводы

Исследование подчеркнуло несколько марок, которые выделяются на фоне других за счет своей эффективности и ценовой доступности:

  1. «Аист» – этот порошок особенно хорошо справляется с устойчивыми пятнами, при этом не лишая ткани яркости и цвета.
  2. Burti Color – отмечен за его способность к глубокой очистке, при этом бережно относясь к волокнам тканей, предотвращая их быстрый износ.
  3. Ariel – получил высокие оценки за деликатное удаление загрязнений и оставление свежего аромата на одежде.
  4. Dosia – превосходит многие бренды по способности возвращать тканям их первоначальный вид.
  5. Reflect – рекомендован за его способность эффективно бороться с самыми трудноудаляемыми типами пятен, делая бельё не просто чистым, но и заметно освеженным.

Значение результатов

Рейтинг, составленный Роскачеством, представляет собой важный инструмент для всех, кто стремится к качественному уходу за своими вещами, обеспечивая их долговечность и сохранность. Эти рекомендации особенно ценны в условиях, когда безопасность продукции становится приоритетом — выбор стирального порошка по данным Роскачества помогает не только поддерживать одежду в чистоте, но и заботиться о здоровье семьи.

Это исследование способствует расширению информированности потребителей, позволяя им делать выбор, основанный на надежных данных и экспертных оценках, что в свою очередь способствует повышению качества жизни и улучшению здоровья.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В смертельном ДТП в Казани может быть виноват 33-летний мужчина

Интересное в Казани

день назад

Казанский предприниматель возрождает древние традиции каменного зодчества

отзывы о средстве от клопов дельта зона

Новости Казани

день назад

В Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

покраска кондиционеров в Москве

Новости Казани

23 часа назад

Жуткое ДТП у "Корстона" похоже на еще одну страшную аварию

Новости Казани

2 часа назад

Малыш, который родился в Казани от африканца, останется с отцом

Новости Татарстана

день назад

Появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок

Новости Татарстана

8 часов назад

В Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея

Новости Татарстана

день назад

В Казани Porsche столкнулся с каршерингом, машина серьезно пострадала
Новости Татарстана
10 часов назад

В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на улице Латышских Стрелков потушили пожар в 9-этажке

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

Новости Казани

5 часов назад

Нехватку водителей в автобусах Казани предложили закрыть дамами

Новости Казани

6 часов назад

В Казани на Камая пенсионер едва не зарезал парня около подъезда
Пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием
Новости Татарстана
2 часа назад

Пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием

Новости Казани

7 часов назад

Врачи в Казани спасли руку мужчины после падения с крыши

Новости Казани

8 часов назад

В Казани мужчина насильно удерживал 2 фельдшеров скорой

Новости Татарстана

8 часов назад

21-летний водитель на Горьковском шоссе влетел в КамАЗ и снес ограждение
Как появилась мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков. Любопытные факты о зубном протезировании 
Интересное в Казани
5 дней назад

Как появилась мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков. Любопытные факты о зубном протезировании 
В Челнах 71 выпускник уже сдал ЕГЭ на 100 баллов
Новости Татарстана
2 часа назад

В Челнах 71 выпускник уже сдал ЕГЭ на 100 баллов