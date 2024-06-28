Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Стоят копейки, а стирают лучше элитных: пять лучших стиральных порошков по выводам Роскачества

Роскачество недавно завершило обширное тестирование стиральных порошков для цветного белья, предлагаемых на российском рынке.

mama66.ru

Подписаться в Telegram

Роскачество недавно завершило обширное тестирование стиральных порошков для цветного белья, предлагаемых на российском рынке. В ходе исследования эксперты оценили популярные марки по ряду параметров, включая эффективность стирки, безопасность для здоровья и бережное отношение к тканям.

Выдающиеся бренды

Исследование выявило несколько марок, которые особенно выделились в тестировании:

Аист занял первое место благодаря своей эффективности в удалении устойчивых пятен и способности сохранять яркость цветов тканей. По результатам тестов одежда после стирки этим порошком выглядит как новая, даже после многократных стирок.

Burti Color получил второе место за отличные моющие свойства и аккуратное отношение к материалам. Этот порошок идеально подходит для сохранения цвета и структуры ткани без повреждений.

На третьем месте разместились Ariel и Dosia, каждый из которых заслужил внимание по своим причинам:

Ariel превосходно справляется с трудновыводимыми пятнами и придает белью свежий аромат, он также нотирован как гипоаллергенный продукт.

Dosia отмечен за деликатное воздействие на ткани и высокие моющие качества.

Завершает пятерку лидеров Reflect, который продемонстрировал впечатляющие результаты в устранении различных типов загрязнений, от пищевых пятен до следов травы и земли.

Значение исследования

Целью данного исследования было не только выявить лучшие стиральные порошки, но и помочь потребителям сделать обоснованный выбор, избегая переплат за бренд. Правильно подобранный стиральный порошок не только улучшает внешний вид одежды, но и способствует бережному отношению к материалам, продлевая срок их службы и поддерживая здоровье пользователей. Это исследование Роскачества станет надежным руководством для тех, кто стремится качественно и безопасно ухаживать за своим гардеробом.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани 26 июня запустили новый фонтан в сквере Белинского

Новости Татарстана

день назад

«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани

потравить тараканов московская область

Новости Казани

4 часа назад

В Казани к 30 августа откроют детский парк и обновят Фуксовский сад

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

стоимость установки смесителя на кухне в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Парковка в казанском аэропорту подорожает на 20% с 1 июля

Новости Казани

день назад

В Казани 26 июня иномарка насмерть переехала женщину на дороге

Новости Казани

день назад

Казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма

Новости Казани

10 часов назад

В Казани участника СВО наказали за подрыв фейковой гранаты у подъезда

Новости Казани

7 часов назад

В коттеджном посёлке Казани нашли снаряд 120 калибра
Лонгриды
час назад

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем

Новости Казани

43 минуты назад

На Дне молодежи в Казани 29 июня выступит рэпер Нурминский

Интересное в Казани

день назад

Мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков: любопытные факты о зубном протезировании 

Новости Татарстана

час назад

130 татарстанцев заразились геморрагической лихорадкой от мышей

Новости Татарстана

2 часа назад

Суд запретил службе «Кухни на районе» 90 суток работать из-за нарушения норм
В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина
Новости Казани
час назад

В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина

Новости Татарстана

2 часа назад

В выходные в Татарстане потеплеет до +27 градусов

Новости Казани

3 часа назад

В казанских больницах с ботулизмом остаются еще 13 человек

Новости Татарстана

4 часа назад

Фаила Камаева 28 июня отстранили от должности главы Тукаевского района
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Свыше 500 тысяч записей о татарстанских водителях оказались в общем доступе
Новости Татарстана
2 часа назад

Свыше 500 тысяч записей о татарстанских водителях оказались в общем доступе