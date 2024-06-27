Роскачество провело масштабное исследование стиральных порошков для цветного белья, доступных на рынке России.

В рамках тестирования, эксперты оценили популярные марки по 30 различным критериям, ориентированным на качество стирки, безопасность использования и бережное отношение к тканям.

В результате анализа на передний план вышли следующие бренды:

«Аист» возглавил список, благодаря своей способности отлично удалять устойчивые пятна и сохранять яркость цветов текстиля. Продукция этого бренда гарантирует, что одежда будет выглядеть как новая даже после многочисленных стирок.

«Burti Color» занял почетное второе место, проявив отличные моющие свойства и особую аккуратность к материалам. Он идеально справляется с загрязнениями, не меняя цвет и структуру ткани.

«Ariel» и «Dosia» разделили третье место. «Ariel» примечателен своей способностью эффективно бороться с трудновыводимыми пятнами и придавать белью свежесть и приятный аромат, при этом он также гипоаллергенен. «Dosia» отличается деликатным воздействием на ткани и высокими моющими характеристиками.

Замыкает пятерку лидеров «Reflect», демонстрирующий превосходные результаты в устранении самых разнообразных загрязнений, от пищевых пятен до следов травы, земли и так далее.

Это исследование было нацелено на помощь потребителям в выборе высококачественного стирального порошка по разумной цене, что позволяет избежать ненужной переплаты за бренд. Важно подчеркнуть, что правильный выбор стирального порошка не только улучшает внешний вид одежды, но и способствует сохранению здоровья пользователей.