Стоят копейки, а стирают лучше элитных: 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества

Важность носить чистую и яркую одежду трудно переоценить: она не только подчеркивает внешний вид, но и влияет на самоощущение человека. В рамках помощи потребителям в выборе качественных товаров, Роскачество провело обширное тестирование стиральных порошков для цветной ткани. Исследование охватило 30 параметров, включая эффективность очистки и безопасность для тканей и здоровья.

Результаты исследования и топ-5 порошков

Анализ Роскачества выявил лидеров среди стиральных порошков, которые обеспечивают превосходное качество стирки по конкурентоспособной цене. Вот перечень пятерки лучших брендов:

«Аист» — вышел на первое место с максимальной оценкой в пять баллов. Отличается высокой эффективностью в удалении стойких загрязнений и способностью сохранять насыщенность цветов, что гарантирует долговечность одежды. Burti Color — занимает вторую строчку рейтинга с баллом 4,98. Продукт не только бережно относится к ткани, но и обладает впечатляющей чистящей силой, справляясь с разнообразными видами пятен. Ariel — удостоился третьего места с оценкой 4,74 за свою способность безупречно очищать без оставления следов и разводов, сохраняя при этом структуру ткани в первозданном виде. Dosia — получил такие же высокие оценки, как и Ariel, благодаря своему качеству сохранения формы и цвета тканей после стирки. Reflect — завершает пятерку с оценкой 4,50. Этот порошок известен своей эффективностью в борьбе с самыми трудновыводимыми пятнами, включая жирные и пищевые загрязнения.

Значение исследования для потребителей

Рейтинг Роскачества предоставляет ценную информацию, которая поможет потребителям сделать осознанный выбор при покупке стиральных порошков, опираясь не только на цену, но и на качество продукции. Это исследование подчеркивает важность тщательного подхода к выбору средств по уходу за бельем, что способствует сохранению первозданного вида одежды и спокойствию за её состояние.