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Стоят копейки, а стирают лучше элитных: 5 лучших стиральных порошков по исследованию Роскачества

Роскачество реализовало обширное исследование стиральных порошков для цветного белья, которые представлены на рынке России, и назвало пять лучших.

alladvices.ru

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Роскачество реализовало обширное исследование стиральных порошков для цветного белья, которые представлены на рынке России.

В ходе тестирования, специалисты оценили известные марки по 30 критериям, включая качество стирки, безопасность для здоровья и аккуратное отношение к тканям.

В топе рейтинга выделились следующие бренды:

«Аист» заслужил звание лидера, впечатлив экспертов своей способностью эффективно удалять устойчивые пятна, при этом сохраняя насыщенность цветов. Использование «Аиста» гарантирует, что одежда будет выглядеть как новая даже после множества стирок.

«Burti Color» уверенно занял второе место, продемонстрировав высокие моющие качества и бережное отношение к тканям. Он эффективно удаляет загрязнения, при этом сохраняя цвет и структуру материалов.

«Ariel» и «Dosia» поделили третью строчку. «Ariel» поразил экспертов своей способностью справляться с трудновыводимыми пятнами и оставлять одежду свежей и ароматной, к тому же он гипоаллергенен. «Dosia» выделяется своим деликатным воздействием на ткани и отличными моющими способностями.

«Reflect» завершил пятерку лучших, демонстрируя превосходные результаты в устранении разнообразных загрязнений, от пищевых пятен до следов уличной грязи.

Проведённое исследование целенаправленно направлено на то, чтобы помочь потребителям совершать обдуманный выбор качественного стирального порошка по адекватной цене, избегая переплаты за марку. Важно понимать, что от этого выбора зависит не только внешний вид одежды, но и здоровье пользователей.

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