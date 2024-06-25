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Стоят гроши, а стирают лучше элитных: 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества

Недавно Роскачество провело захватывающее исследование: под прицелом экспертов оказались стиральные порошки для цветного белья, доступные на прилавках российских магазинов.

people.onliner.by

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Недавно Роскачество провело захватывающее исследование: под прицелом экспертов оказались стиральные порошки для цветного белья, доступные на прилавках российских магазинов.

В ходе настоящего «испытания чистотой» специалисты оценили 30 различных параметров, чтобы определить не только способность порошков бороться с пятнами, но и их безопасность для здоровья человека и деликатных тканей. Результатом титанического труда стал рейтинг, призванный помочь нам, покупателям, сделать правильный выбор в мире моющих средств.

Кто же вышел победителем в этой борьбе за чистоту?

  1. «Аист» взлетел на вершину пьедестала с идеальным результатом в 5 баллов! Этот бренд продемонстрировал непревзойденную эффективность в борьбе даже с самыми стойкими загрязнениями, при этом бережно заботясь о яркости красок и предотвращая выцветание. С «Аистом» можно не переживать, что любимая одежда потеряет свой первозданный вид после многочисленных стирок.
  2. «Burti Color» завоевал серебро с результатом 4,98 балла. Этот боец отличается не только высокой стиральной мощью, но и деликатным отношением к тканям, сохраняя их прочность и первоначальный цвет.
  3. Бронзовая медаль достается «Ariel» с результатом 4,74 балла. Он не только отлично устраняет пятна, не оставляя разводов, но и окутывает одежду приятным ароматом, который сохраняется даже после сушки. «Ariel» также гарантирует безопасность для вашей кожи, не вызывая аллергических реакций.
  4. «Dosia» разделила третье место с «Ariel», получив такую же высокую оценку. «Dosia» славится своими отличными моющими качествами и способностью сохранять идеальное состояние ткани после стирки.
  5. Замыкает пятерку лидеров «Reflect» с оценкой 4,50 балла. Этот борец с пятнами справляется с загрязнениями любой сложности, от следов еды до уличной грязи.

Выводы Роскачества однозначны: выбор качественного стирального порошка – это не роскошь, а необходимость. Важно выбирать средства, которые не только эффективно очищают, но и заботятся о нашем здоровье и внешнем виде одежды. Рекомендации экспертов помогут не переплачивать за бренд, а выбирать по-настоящему качественный продукт по доступной цене.

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