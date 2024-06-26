Стиралка сама очистится от грязи, плесени и остатков порошка - нужно зажать всего 2 кнопки

Стиральная машина — незаменимый помощник в каждом доме, но со временем в ней могут накапливаться остатки стирального порошка, грязь и даже плесень. Это не только снижает эффективность стирки, но и может привести к неприятному запаху и даже поломке устройства.

Однако современные технологии позволяют легко и быстро справиться с этой проблемой, используя всего две кнопки на панели управления вашей машины.

Как это работает?

Большинство современных стиральных машин оснащены функцией самоочистки, которая активируется комбинацией двух кнопок. Этот режим, часто обозначаемый как «Self Clean», «Drum Clean» или «Eco Drum Clean», предназначен для удаления всех видов загрязнений внутри барабана, не требуя использования дополнительных чистящих средств.

Пошаговая инструкция по активации функции самоочистки:

Проверьте инструкцию к вашей стиральной машине, чтобы узнать точную комбинацию кнопок для активации функции самоочистки. Обычно это комбинация кнопок, например, «температура» и «одновременно дополнительное полоскание», которые нужно удерживать несколько секунд. Убедитесь, что барабан пуст. Перед запуском функции самоочистки уберите все вещи из стиральной машины. Запустите функцию самоочистки. После активации стиралка проведет цикл очистки, который длится от одного до двух часов в зависимости от модели. Дополнительные действия. После завершения программы оставьте дверцу машины открытой, чтобы обеспечить высыхание барабана и предотвратить образование плесени и неприятных запахов.

Для чего это нужно делать?

Регулярное использование функции самоочистки помогает поддерживать стиральную машину в идеальном состоянии, продлевает её службу и обеспечивает высокую эффективность стирки. Это особенно важно в регионах с жесткой водой, где отложения известкового налета могут быстро вывести из строя нагревательные элементы.

Использование современных функций стиральных машин не только упрощает уход за ними, но и делает этот процесс экологичным, так как не требует использования агрессивной химии. Таким образом, следуя этим простым рекомендациям, вы можете не только улучшить работу своей стиральной машины, но и внести свой вклад в охрану окружающей среды.