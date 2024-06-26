Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Стиралка сама очистится от грязи, плесени и остатков порошка - нужно зажать всего 2 кнопки

Стиральная машина — незаменимый помощник в каждом доме, но со временем в ней могут накапливаться остатки стирального порошка, грязь и даже плесень. Однако современные технологии позволяют легко и быстро справиться с этой проблемой.

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Стиральная машина — незаменимый помощник в каждом доме, но со временем в ней могут накапливаться остатки стирального порошка, грязь и даже плесень. Это не только снижает эффективность стирки, но и может привести к неприятному запаху и даже поломке устройства.

Однако современные технологии позволяют легко и быстро справиться с этой проблемой, используя всего две кнопки на панели управления вашей машины.

Как это работает?

Большинство современных стиральных машин оснащены функцией самоочистки, которая активируется комбинацией двух кнопок. Этот режим, часто обозначаемый как «Self Clean», «Drum Clean» или «Eco Drum Clean», предназначен для удаления всех видов загрязнений внутри барабана, не требуя использования дополнительных чистящих средств.

Пошаговая инструкция по активации функции самоочистки:

  1. Проверьте инструкцию к вашей стиральной машине, чтобы узнать точную комбинацию кнопок для активации функции самоочистки. Обычно это комбинация кнопок, например, «температура» и «одновременно дополнительное полоскание», которые нужно удерживать несколько секунд.
  2. Убедитесь, что барабан пуст. Перед запуском функции самоочистки уберите все вещи из стиральной машины.
  3. Запустите функцию самоочистки. После активации стиралка проведет цикл очистки, который длится от одного до двух часов в зависимости от модели.
  4. Дополнительные действия. После завершения программы оставьте дверцу машины открытой, чтобы обеспечить высыхание барабана и предотвратить образование плесени и неприятных запахов.

Для чего это нужно делать?

Регулярное использование функции самоочистки помогает поддерживать стиральную машину в идеальном состоянии, продлевает её службу и обеспечивает высокую эффективность стирки. Это особенно важно в регионах с жесткой водой, где отложения известкового налета могут быстро вывести из строя нагревательные элементы.

Использование современных функций стиральных машин не только упрощает уход за ними, но и делает этот процесс экологичным, так как не требует использования агрессивной химии. Таким образом, следуя этим простым рекомендациям, вы можете не только улучшить работу своей стиральной машины, но и внести свой вклад в охрану окружающей среды.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 3 человека попали в больницу после ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

вытяжка с защитой от тараканов

Новости Казани

день назад

Один погиб, несколько в реанимации после вечеринки на пляже «Локомотив» в Казани

Новости Татарстана

19 часов назад

Цены на тепло в Татарстане могут вырасти на 60‑70%

ремонт ноутбуков apple macbook в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Холод в Татарстане продлится до конца недели

Новости Казани

20 часов назад

Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Новости Татарстана

день назад

Бывший муж 15 июня застрелил супругу, а потом покончил с собой в Челнах

Новости Татарстана

день назад

«У меня пузо уже выросло». 22-летняя Загитова посетила татарский Сабантуй
Новости Казани
12 часов назад

В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

Новости Казани

8 часов назад

Под Миллениумом в Казани закрасили граффити

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

Новости Татарстана

13 часов назад

Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран

Новости Татарстана

13 часов назад

Из Казани в Москву 5 июля стартуют новые авиарейсы
В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня
Новости Татарстана
9 часов назад

В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня

Новости Казани

14 часов назад

Делегация ЮАР приедет на саммит БРИКС в Казани в октябре

Новости Казани

16 часов назад

В Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены

Новости Казани

16 часов назад

Прокуратура: частная школа в центре Казани работала без лицензии
Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку
Интересное в Казани
5 дней назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

В Бугульме толпа избила инвалида из-за оскорблений
Новости Татарстана
10 часов назад

В Бугульме толпа избила инвалида из-за оскорблений