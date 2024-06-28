Стиралка сама очистится от грязи, плесени и остатков порошка - нужно зажать только 2 кнопки

Со временем в стиральной машине может скапливаться грязь, остатки моющих средств и плесень, что способно привести к появлению неприятных запахов и снижению эффективности стирки.

Современные стиральные машины оснащены функциями автоматической самоочистки, которые можно активировать, просто нажав пару кнопок.

Подготовка перед очисткой

Перед активацией функции самоочистки убедитесь, что барабан вашей машины пуст. Не забудьте также очистить и съемный дозатор для моющего средства, где часто накапливаются его остатки.

Как активировать режим самоочистки

На большинстве моделей стиральных машин есть специальная программа самоочистки, которую можно включить, нажав определенные кнопки. Обычно это комбинация кнопок, таких как «споласкивание» и «стирка с предварительной загрузкой». Однако комбинации могут отличаться в зависимости от модели и производителя, поэтому рекомендуется заранее изучить руководство пользователя вашего устройства.

Процесс самоочистки

Во время самоочистки машина выполняет несколько циклов полоскания с горячей водой, что помогает растворить и удалить мыльные отложения и грязь. Барабан активно вращается, чтобы добраться до всех уголков и тщательно очистить каждую его часть.

Советы для поддержания чистоты машины

Чтобы избежать повторного загрязнения и сохранить оптимальную работу стиральной машины, рекомендуется регулярно оставлять дверцу машины открытой для проветривания после каждой стирки. Периодически можно использовать специальные средства для очистки стиральных машин, доступные в розничной торговле.

Этот простой метод самоочистки не только удлинит жизнь вашей стиральной машины, но и гарантирует, что ваша одежда всегда будет стираться в чистом и свежем барабане. Правильный уход за бытовой техникой помогает избежать дорогостоящего ремонта и обеспечивает надежность работы на долгие годы.