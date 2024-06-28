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Стиралка сама очистится от грязи, плесени и остатков порошка - нужно зажать только 2 кнопки

Современные стиральные машины оснащены функциями автоматической самоочистки, которые можно активировать, просто нажав пару кнопок.

clusterwin.ru

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Со временем в стиральной машине может скапливаться грязь, остатки моющих средств и плесень, что способно привести к появлению неприятных запахов и снижению эффективности стирки.

Современные стиральные машины оснащены функциями автоматической самоочистки, которые можно активировать, просто нажав пару кнопок.

  • Подготовка перед очисткой

Перед активацией функции самоочистки убедитесь, что барабан вашей машины пуст. Не забудьте также очистить и съемный дозатор для моющего средства, где часто накапливаются его остатки.

  • Как активировать режим самоочистки

На большинстве моделей стиральных машин есть специальная программа самоочистки, которую можно включить, нажав определенные кнопки. Обычно это комбинация кнопок, таких как «споласкивание» и «стирка с предварительной загрузкой». Однако комбинации могут отличаться в зависимости от модели и производителя, поэтому рекомендуется заранее изучить руководство пользователя вашего устройства.

  • Процесс самоочистки

Во время самоочистки машина выполняет несколько циклов полоскания с горячей водой, что помогает растворить и удалить мыльные отложения и грязь. Барабан активно вращается, чтобы добраться до всех уголков и тщательно очистить каждую его часть.

  • Советы для поддержания чистоты машины

Чтобы избежать повторного загрязнения и сохранить оптимальную работу стиральной машины, рекомендуется регулярно оставлять дверцу машины открытой для проветривания после каждой стирки. Периодически можно использовать специальные средства для очистки стиральных машин, доступные в розничной торговле.

Этот простой метод самоочистки не только удлинит жизнь вашей стиральной машины, но и гарантирует, что ваша одежда всегда будет стираться в чистом и свежем барабане. Правильный уход за бытовой техникой помогает избежать дорогостоящего ремонта и обеспечивает надежность работы на долгие годы.

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