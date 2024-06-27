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Стиралка очистит сама себя от грязи, плесени и остатков порошка - нужно зажать всего 2 кнопки

Многие не знают, что их стиральная машина нуждается в регулярной чистке, чтобы избежать появления грязи, плесени и остатков стирального порошка, которые могут влиять на эффективность стирки и долговечность аппарата.

imghub.ru

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Многие не знают, что их стиральная машина нуждается в регулярной чистке, чтобы избежать появления грязи, плесени и остатков стирального порошка, которые могут влиять на эффективность стирки и долговечность аппарата.

Оказывается, для этого не нужно использовать дорогие моющие средства или вызывать мастера. Все, что вам нужно, это зажать две кнопки на панели управления.

Простой способ самоочистки стиральной машины

Современные стиральные машины обычно оснащены функцией самоочищения, которая активируется специальной комбинацией кнопок. Часто это функция «Самоочистка» или «Чистка барабана», которая может быть активирована путем одновременного нажатия двух кнопок. Хотя точная комбинация кнопок может варьироваться в зависимости от модели и производителя стиральной машины, общий принцип ее использования универсален.

Как это работает?

  1. Найдите подходящие кнопки: Сначала вам нужно найти на панели управления кнопки, отвечающие за активацию программы самоочистки. Обычно это кнопки с изображением ведра с водой или спирали. В инструкции к машине для стирки обычно указано, какие кнопки для этого использовать.
  2. Зажмите нужные кнопки: Одновременно зажмите эти 2 кнопки на несколько секунд. Вы услышите звуковой сигнал или увидите мигающий индикатор, который подтвердит, что режим самоочистки активирован.
  3. Запустите программу: После активации начнется процесс чистки, во время которого стиральная машина пропустит через себя горячую воду с высокой скоростью, эффективно удаляя остатки моющих средств, грязь и микроорганизмы из барабана и других компонентов.
  4. Дождитесь окончания: Программа самоочистки длится от 1 до 2 часов в зависимости от модели. По окончании процесса стиральная машина автоматически выключится.

Польза регулярной чистки техники

Самоочищение помогает поддерживать стиральную машину в оптимальном состоянии, продлевая ее срок службы и повышая качество стирки. Это также способствует предотвращению неприятного запаха, который может возникать из-за накопления плесени и бактерий.

Использование этой простой функции — отличный способ убедиться, что ваша стиральная машина всегда чиста и готова к работе, обеспечивая вам и вашей семье лучший уход за бельем.

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