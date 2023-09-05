«Старообрядческая Ванга» бабушка Прасковья предсказала победу России в СВО

Предсказательница общины казаков- старообрядцев из Ставропольского края Прасковья Ялуплина, которую в народе зовут любовно "баба Паша", в передаче Малахова на телеканале "Россия-1" рассказала, какое будущее у РФ и каков исход специальной военной операции на Украине.

На вопрос Малахова, чем же кончится начатое страной, баба Паша дала решительный ответ, что правда будет за Россией.

"Всё добро, всё хорошо. На Господа надеемся, Господь всё нам даст, всё мы получим. И здоровье чтобы было у всех", — пожелала провидица.

Прасковью знают и любят, со всех уголков большой страны едут к ней на Ставрополье, чтобы просить приоткрыть тайну над будущим, помочь в выздоровлении, в избавлении от чужого сглаза. Ей доверяют.