«Старообрядческая Ванга» бабушка Прасковья объявила о победе России в СВО

Россию будут защищать небесные силы, чтобы страна могла достичь целей в СВО, считает ясновидящая и пророчица Прасковья Ялуплина, живущая в казачьей старообрядческой общине на территории Ставропольского края. В народе она знаменита как "баба Паша", и к ней на личный прием стекаются со всей большой страны желающие заглянуть в грядущее, избавиться навсегда от бед и болезней.

Побывал у бабы Паши и телеведущий Андрей Малахов, задав ей простой вопрос - чем завершится СВО.