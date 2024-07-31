Старинный рецепт маринованных помидоров от бабушки: равнодушных точно не останется
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Маринованные помидоры — одна из самых любимых заготовок на русской кухне, и каждая семья бережно хранит свои уникальные рецепты. Сегодня мы поделимся проверенным временем рецептом маринованных помидоров от бабушки, который гарантированно привнесет в вашу кухню ароматы лета и вкус настоящего домашнего уюта.
Необходимые ингредиенты:
- 2 кг твердых спелых помидоров
- 2 литра воды
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 5 зубчиков чеснока
- 10 черных перцев горошком
- 5 бутонов гвоздики
- 2 лавровых листа
- 1 пучок свежего укропа
- 1 ч. л. уксуса на каждый литр маринада
Подробный процесс приготовления:
- Подготовка помидор: Тщательно промойте помидоры, удаляя грязь и плодоножки. Оставьте кожуру для сохранения всех соков.
- Стерилизация банок: Обеспечьте стерильность банок и крышек, прокипятив их в течение 10 минут, чтобы предотвратить любые бактерии.
- Сборка маринада: В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, добавьте перец, гвоздику, и лавровый лист. Доведите до кипения, затем варите на медленном огне 5 минут.
- Наполнение банок: На дно каждой банки положите порезанный чеснок и укроп, аккуратно расположите помидоры, залейте горячим маринадом, добавьте уксус.
- Закрутка банок: Плотно закрутите крышки, поместите банки в кастрюлю с теплой водой и пастеризуйте 15 минут с момента начала кипения.
- Охлаждение и хранение: После пастеризации дайте банкам полностью остыть в темном прохладном месте. Желательно хранить маринованные помидоры в темном месте в течение месяца для достижения наилучшего вкуса.
Советы для идеального результата:
- Используйте помидоры примерно одного размера для равномерного маринования.
- Не экономьте на специях, они придают богатый аромат и усиливают вкус.
- Соблюдайте чистоту на кухне во время консервации для предотвращения контаминации.
Этот рецепт не только украсит ваш зимний стол, но и принесет удовольствие от процесса самостоятельной заготовки. Попробуйте, и вы обязательно оцените, как простые ингредиенты превращаются в неповторимое блюдо, полное вкуса и тепла!
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