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Старинный рецепт маринованных помидоров от бабушки: равнодушных точно не останется

Маринованные помидоры — одна из самых любимых з...

сыромять.рф

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Маринованные помидоры — одна из самых любимых заготовок на русской кухне, и каждая семья бережно хранит свои уникальные рецепты. Сегодня мы поделимся проверенным временем рецептом маринованных помидоров от бабушки, который гарантированно привнесет в вашу кухню ароматы лета и вкус настоящего домашнего уюта.

Необходимые ингредиенты:

  • 2 кг твердых спелых помидоров
  • 2 литра воды
  • 2 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 5 зубчиков чеснока
  • 10 черных перцев горошком
  • 5 бутонов гвоздики
  • 2 лавровых листа
  • 1 пучок свежего укропа
  • 1 ч. л. уксуса на каждый литр маринада

Подробный процесс приготовления:

  1. Подготовка помидор: Тщательно промойте помидоры, удаляя грязь и плодоножки. Оставьте кожуру для сохранения всех соков.
  2. Стерилизация банок: Обеспечьте стерильность банок и крышек, прокипятив их в течение 10 минут, чтобы предотвратить любые бактерии.
  3. Сборка маринада: В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, добавьте перец, гвоздику, и лавровый лист. Доведите до кипения, затем варите на медленном огне 5 минут.
  4. Наполнение банок: На дно каждой банки положите порезанный чеснок и укроп, аккуратно расположите помидоры, залейте горячим маринадом, добавьте уксус.
  5. Закрутка банок: Плотно закрутите крышки, поместите банки в кастрюлю с теплой водой и пастеризуйте 15 минут с момента начала кипения.
  6. Охлаждение и хранение: После пастеризации дайте банкам полностью остыть в темном прохладном месте. Желательно хранить маринованные помидоры в темном месте в течение месяца для достижения наилучшего вкуса.

Советы для идеального результата:

  • Используйте помидоры примерно одного размера для равномерного маринования.
  • Не экономьте на специях, они придают богатый аромат и усиливают вкус.
  • Соблюдайте чистоту на кухне во время консервации для предотвращения контаминации.

Этот рецепт не только украсит ваш зимний стол, но и принесет удовольствие от процесса самостоятельной заготовки. Попробуйте, и вы обязательно оцените, как простые ингредиенты превращаются в неповторимое блюдо, полное вкуса и тепла!

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