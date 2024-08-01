Старинный рецепт маринованных помидоров от бабушки: равнодушных наверняка не останется

Маринованные помидоры – это не только вкусная закуска, но и способ сохранить летний урожай на зиму. Сегодня мы делимся с вами уникальным семейным рецептом, который передается из поколения в поколение и каждый раз вызывает восторг у тех, кто пробует эти ароматные помидоры.

Необходимые ингредиенты:

Томаты (предпочтительно мелкие или средние) — 1 кг Вода — 1 л Столовый уксус 9% — 100 мл Сахарный песок — 2 столовые ложки Каменная соль — 2 столовые ложки Чеснок — 5 зубчиков Перец черный горошком — 10 штук Лавровый лист — 3 штуки Семена укропа — по вкусу Лист хрена — для добавления остроты (необязательно)

Инструкция по приготовлению:

Подготовка томатов:

Осмотрите и помойте томаты, сделайте на каждом небольшой прокол, чтобы маринад лучше проникал в плоды.

Приготовление маринада:

В большой кастрюле соедините воду, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения и убедитесь, что все ингредиенты полностью растворились.

Стерилизация емкостей:

Подготовьте стерильные банки, разложите на дно специи: лавровый лист, перец, чеснок, семена укропа и, если используете, лист хрена.

Заполнение банок томатами:

Распределите томаты по банкам и заливайте их горячим маринадом, пока он не покроет овощи.

Герметизация:

Закрутите банки металлическими крышками, переверните их вверх дном и оставьте в таком положении на сутки для создания вакуума.

Хранение:

Переверните банки обратно и храните в прохладном темном месте. Полный вкус помидоров раскроется через месяц.

Этот рецепт маринованных помидоров позволяет насладиться вкусом свежих овощей круглый год. Он идеально подходит для тех, кто ценит глубину и насыщенность вкусов домашних заготовок. Надеюсь, этот рецепт станет и вашим фаворитом и украсит ваш стол в холодные зимние месяцы!