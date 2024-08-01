Старинный рецепт маринованных помидоров от бабушки: равнодушных наверняка не останется
exclusiveoil.ru
Маринованные помидоры – это не только вкусная закуска, но и способ сохранить летний урожай на зиму. Сегодня мы делимся с вами уникальным семейным рецептом, который передается из поколения в поколение и каждый раз вызывает восторг у тех, кто пробует эти ароматные помидоры.
Необходимые ингредиенты:
- Томаты (предпочтительно мелкие или средние) — 1 кг
- Вода — 1 л
- Столовый уксус 9% — 100 мл
- Сахарный песок — 2 столовые ложки
- Каменная соль — 2 столовые ложки
- Чеснок — 5 зубчиков
- Перец черный горошком — 10 штук
- Лавровый лист — 3 штуки
- Семена укропа — по вкусу
- Лист хрена — для добавления остроты (необязательно)
Инструкция по приготовлению:
- Подготовка томатов:
Осмотрите и помойте томаты, сделайте на каждом небольшой прокол, чтобы маринад лучше проникал в плоды.
- Приготовление маринада:
В большой кастрюле соедините воду, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения и убедитесь, что все ингредиенты полностью растворились.
- Стерилизация емкостей:
Подготовьте стерильные банки, разложите на дно специи: лавровый лист, перец, чеснок, семена укропа и, если используете, лист хрена.
- Заполнение банок томатами:
Распределите томаты по банкам и заливайте их горячим маринадом, пока он не покроет овощи.
- Герметизация:
Закрутите банки металлическими крышками, переверните их вверх дном и оставьте в таком положении на сутки для создания вакуума.
- Хранение:
Переверните банки обратно и храните в прохладном темном месте. Полный вкус помидоров раскроется через месяц.
Этот рецепт маринованных помидоров позволяет насладиться вкусом свежих овощей круглый год. Он идеально подходит для тех, кто ценит глубину и насыщенность вкусов домашних заготовок. Надеюсь, этот рецепт станет и вашим фаворитом и украсит ваш стол в холодные зимние месяцы!
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