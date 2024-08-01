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Старинный рецепт маринованных помидоров от бабушки: равнодушных наверняка не останется

Маринованные помидоры – это не только вкусная з...

exclusiveoil.ru

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Маринованные помидоры – это не только вкусная закуска, но и способ сохранить летний урожай на зиму. Сегодня мы делимся с вами уникальным семейным рецептом, который передается из поколения в поколение и каждый раз вызывает восторг у тех, кто пробует эти ароматные помидоры.

Необходимые ингредиенты:

  1. Томаты (предпочтительно мелкие или средние) — 1 кг
  2. Вода — 1 л
  3. Столовый уксус 9% — 100 мл
  4. Сахарный песок — 2 столовые ложки
  5. Каменная соль — 2 столовые ложки
  6. Чеснок — 5 зубчиков
  7. Перец черный горошком — 10 штук
  8. Лавровый лист — 3 штуки
  9. Семена укропа — по вкусу
  10. Лист хрена — для добавления остроты (необязательно)

Инструкция по приготовлению:

  • Подготовка томатов:

Осмотрите и помойте томаты, сделайте на каждом небольшой прокол, чтобы маринад лучше проникал в плоды.

  • Приготовление маринада:

В большой кастрюле соедините воду, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения и убедитесь, что все ингредиенты полностью растворились.

  • Стерилизация емкостей:

Подготовьте стерильные банки, разложите на дно специи: лавровый лист, перец, чеснок, семена укропа и, если используете, лист хрена.

  • Заполнение банок томатами:

Распределите томаты по банкам и заливайте их горячим маринадом, пока он не покроет овощи.

  • Герметизация:

Закрутите банки металлическими крышками, переверните их вверх дном и оставьте в таком положении на сутки для создания вакуума.

  • Хранение:

Переверните банки обратно и храните в прохладном темном месте. Полный вкус помидоров раскроется через месяц.

Этот рецепт маринованных помидоров позволяет насладиться вкусом свежих овощей круглый год. Он идеально подходит для тех, кто ценит глубину и насыщенность вкусов домашних заготовок. Надеюсь, этот рецепт станет и вашим фаворитом и украсит ваш стол в холодные зимние месяцы!

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