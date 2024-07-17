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Старинный бабушкин рецепт: теперь закатываю баклажаны только таким методом

В консервации есть что-то магическое, особенно когда дело касается старинных рецептов, передающихся из поколения в поколение. Один из таких рецептов — закатка баклажанов по старинному бабушкиному методу, который обещает не только восхитительный вкус.

mimiecards.com

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В консервации есть что-то магическое, особенно когда дело касается старинных рецептов, передающихся из поколения в поколение. Один из таких рецептов — закатка баклажанов по старинному бабушкиному методу, который обещает не только восхитительный вкус, но и долгое сохранение заготовки.

Происхождение рецепта

Этот рецепт мне передала бабушка, которая учила меня тонкостям консервации с детства. Она утверждала, что баклажаны, приготовленные таким способом, могут стать настоящим украшением зимнего стола.

  • Ингредиенты:

Баклажаны — 2 кг

Чеснок — 5 зубчиков

Петрушка и укроп — по одному большому пучку

Хлопья красного перца — 1 чайная ложка

Соль — 2 столовые ложки

Растительное масло — 200 мл

Уксус 9% — 100 мл

  • Подготовка:

Баклажаны нужно нарезать кружочками толщиной примерно 1 см, посолить и оставить на 30 минут, чтобы ушла горечь. После этого хорошо промыть и обсушить.

Зелень (укроп и петрушку) мелко нарубить. Чеснок очистить и нарезать тонкими пластинками.

  • Маринад:

Смешайте уксус, растительное масло, хлопья красного перца и оставшуюся соль в большой кастрюле, доведите до кипения.

  • Заготовка:

В кипящий маринад опускайте баклажаны партиями, каждую варите не более 5 минут.

Готовые баклажаны выкладывайте в стерилизованные банки, чередуя слоями с зеленью и чесноком.

После того как банка будет наполнена, залейте оставшимся горячим маринадом.

Закатайте банки и укутайте их до остывания.

Почему этот метод особенный?

Этот метод позволяет баклажанам сохранить свою структуру, приобретая при этом насыщенные вкусы чеснока, зелени и остроту перца. Благодаря уксусу и маслу баклажаны получаются не только вкусными, но и полезными, сохраняя большинство витаминов.

Советы по подаче

Баклажаны по этому рецепту прекрасно подойдут как самостоятельное блюдо или как добавка к мясным и рыбным блюдам. Они отлично сочетаются с свежим черным хлебом и картофельным пюре.

Закатанные таким образом баклажаны без преувеличения могут считаться кулинарным шедевром. Они не только вкусны, но и красивы, что делает их отличным подарком или украшением любого праздничного стола.

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