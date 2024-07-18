Старинный бабушкин рецепт: теперь закатываю баклажаны исключительно так

С наступлением сезона заготовок многие ищут новые и интересные способы консервации овощей. Однако иногда стоит обратиться к проверенным временем рецептам, которые переходят из поколения в поколение.

Делимся с вами старинным бабушкиным рецептом закатки баклажанов, который гарантированно принесет изысканный вкус в вашу зимнюю кулинарную коллекцию.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Этот рецепт не просто сохранился на десятилетия, он обрел популярность благодаря своему неповторимому вкусу и простоте исполнения. Баклажаны, заготовленные таким способом, идеально подходят как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг

Белый уксус – 50 мл

Подсолнечное масло – 100 мл

Чеснок – 5 зубчиков

Соль, черный перец – по вкусу

Зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок

Острый перец (по желанию) – 1 шт.

Пошаговое приготовление:

Подготовка баклажанов: Нарежьте баклажаны кружочками толщиной примерно в 1 см. Посолите и оставьте на 30 минут, чтобы они пустили сок. Обжаривание: Обжарьте баклажаны с обеих сторон на сковороде с подсолнечным маслом до золотистого цвета. Маринад: В миске смешайте уксус, измельченный чеснок, мелко нарезанную зелень и острый перец. Добавьте соль и черный перец по вкусу. Консервация: В стерилизованные банки уложите слоями обжаренные баклажаны, перекладывая каждый слой маринадом. Закатка: Закатайте банки и стерилизуйте их в кипящей воде в течение 15 минут.

Подача и хранение

Баклажаны по этому рецепту можно хранить в прохладном месте до 12 месяцев. Открывать желательно за месяц до употребления, чтобы баклажаны хорошо пропитались маринадом. Они прекрасно подходят как закуска к мясным блюдам или как самостоятельное блюдо.

Возвращение к корням и использование старинных рецептов не только обогащает наш стол, но и помогает сохранить кулинарное наследие. Попробуйте этот рецепт, и вы убедитесь, что баклажаны могут быть не только вкусными, но и невероятно ароматными.