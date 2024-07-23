Старинный бабушкин рецепт: теперь закатываем баклажаны только таким способом
nekrasowka.ru
В домашних заготовках есть своя магия, особенно когда речь идет о блюдах, передаваемых из поколения в поколение. Среди таких сокровищ находится забытый рецепт заготовки баклажанов, который преобразит ваше представление о зимних заготовках.
Этот рецепт не только сохранит вкус лета на вашем столе, но и порадует своим неповторимым богатством ароматов. Представляем вам пошаговую инструкцию по консервации баклажанов по старинному семейному рецепту.
Ингредиенты для классических маринованных баклажанов:
- Баклажаны — 3 кг
- Чеснок — 5 зубчиков
- Острый перец — 2 шт.
- Яблочный уксус 6% — 150 мл
- Растительное масло — 250 мл
- Крупная соль — 2 столовые ложки
- Сахар — 2 столовые ложки
- Перец черный молотый — 1 чайная ложка
- Свежие травы (укроп, петрушка, базилик) — 1 большой пучок
- Лавровый лист — 4 шт.
Этапы приготовления:
- Предварительная подготовка баклажанов: Тщательно вымойте баклажаны и нарежьте их на кружочки толщиной около 0.5 см. Посыпьте нарезанные баклажаны солью и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь.
- Обжаривание баклажанов: После выдержки тщательно промойте баклажаны, чтобы удалить лишнюю соль, и обсушите. На сильно разогретом растительном масле обжарьте кружочки до золотистого цвета и выложите на бумажные полотенца для удаления излишков жира.
- Создание маринада: В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль, перец и лавровые листья. Вскипятите и варите на медленном огне в течение пяти минут.
- Финальная заготовка: В подготовленные стерилизованные банки на дно уложите измельченный чеснок, острый перец и свежие травы. Затем аккуратно распределите слои обжаренных баклажанов, перекладывая каждый слой маринадом.
- Закатка и стерилизация: Закрутите банки стерилизованными крышками и поместите их в кастрюлю с водой для стерилизации. Вода должна покрывать банки на 2/3. Варите после закипания воды 15 минут.
- Остывание: Дайте банкам полностью остыть в перевернутом состоянии под теплым полотенцем и затем храните в прохладном и темном месте.
Этот дедушкин рецепт не только вкусен, но и наполнен историей и теплом родных рук. Такие баклажаны станут прекрасным дополнением к зимнему столу и могут служить отличным подарком для друзей и близких.
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