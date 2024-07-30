Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Старинный бабушкин рецепт маринованных помидоров: равнодушных точно не останется

Маринованные помидоры — настоящая классика русс...

agromer.ru

Подписаться в Telegram

Маринованные помидоры — настоящая классика русской кулинарии, которая украшает столы не одно поколение. Старинный бабушкин рецепт маринованных помидоров до сих пор пользуется популярностью, привнося в каждый ужин частицу тепла и уюта.

Данный рецепт известен своим неповторимым вкусом и ароматом, который не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Особенности рецепта

Основной секрет старинного рецепта маринованных помидоров кроется в простоте ингредиентов и тщательности подготовки. Использование свежих помидоров, натурального уксуса, свежих трав, чеснока и специй создает неповторимый вкус, который отличает домашние заготовки от магазинных аналогов.

  • Выбор помидоров: Идеально подходят плотные, созревшие, но твердые помидоры. Они должны быть чистыми и без повреждений.
  • Специи и травы: Лавровый лист, горчичные зерна, черный перец горошком и свежий укроп — классика маринада.
  • Маринад: Основа маринада — вода, уксус, сахар и соль. Важно соблюдать пропорции, чтобы достичь идеального баланса кислотности и сладости.
  • Секретный ингредиент: Некоторые добавляют в маринад небольшое количество яблочного уксуса или кусочек хрена, что придает дополнительную пикантность и остроту.

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка помидоров: Помидоры тщательно моют и делают небольшие надрезы на верхушке для лучшего пропитывания маринадом.
  2. Укладка в банки: На дно стерилизованных банок укладывают травы и специи, сверху — плотно помидоры.
  3. Заливка маринадом: Кипящий маринад заливают в банки, покрывая помидоры.
  4. Закатка: Банки закатывают и оставляют в перевернутом виде до полного остывания.

Старинный бабушкин рецепт маринованных помидоров — это не только способ заготовки на зиму, но и возможность прикоснуться к кулинарным традициям прошлого. Каждый укус этих помидоров наполнен глубоким вкусом и ароматом, который обязательно оценят все, кто их попробует.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Ей хотели отрезать ногу»: что известно о трагедии с поездом Казань-Адлер

Новости Казани

день назад

В Казани вдова бойца СВО Ляйсан не могла похоронить мужа из-за 51 тысячи рублей

как работает на борщевик гербецид

Новости Казани

8 часов назад

Из-за дождя 30 июля Казань находится в воде

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

монтаж проводки в квартире в Санкт-Петербурге

Новости Казани

10 часов назад

25 рабочих подрались арматурами на стройке Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

Татарстанец спровоцировал массовое ДТП в Ульяновской области из 8 машин

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 30 июля пошел град с дождем

Новости Татарстана

6 часов назад

«Аэрофлот» принял решение по Ту-214
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане с 30 по 31 июля ожидается град с дождем

В РТ и в Казани прогнозируются грозы и ветер до...

Новости Татарстана

4 часа назад

В Зеленодольске за 65 млн продают хлебозавод

Новости Татарстана

7 часов назад

19 татарстанцев пострадали при крушении поезда

Новости Казани

8 часов назад

График отключения горячей воды с 30 июля по 13 августа в Казани

Новости Казани

9 часов назад

В Казани женщина попросила мужа не пить и получила удар ножом
В аэропорту Нижнекамска вихрь переворачивает во...
Новости Татарстана
час назад

В аэропорту Нижнекамска вихрь переворачивает воздушные суда

Новости Казани

9 часов назад

В Казани суд запретил проводить воздушные экскурсии с аэродрома «Вишневка»

Новости Казани

10 часов назад

Пассажиры поезда рассказали, как 29 июля волгоградцы им помогали выбраться

Новости Татарстана

день назад

Раис РТ находится на связи с пострадавшими в результате схода поезда с рельсов
Казанцы продегустировали топ-20 видов моёженого...
Интересное в Казани
5 дней назад

Казанцы продегустировали топ-20 видов моёженого с необычными вкусами
Дзюдоисты из Татарстана помогли людям выбраться...
Новости Татарстана
5 часов назад

Дзюдоисты из Татарстана помогли людям выбраться из вагонов 29 июля