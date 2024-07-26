Старинный бабушкин рецепт маринованных помидоров: равнодушных точно не будет
dzen.ru
Многие секреты кулинарии передаются из поколения в поколение, но некоторые из них особенно ценны. Сегодня мы раскрываем один такой рецепт — маринованные помидоры по бабушкиному рецепту, который обязательно станет изюминкой вашего стола.
Ингредиенты для магии:
- Помидоры (желательно сорта с плотной мякотью) — 2 кг
- Чеснок — 5 зубчиков
- Горошины черного перца — 10 штук
- Гвоздика — 5 штук
- Лавровый лист — 3 штуки
- Свежий укроп — 1 пучок
- Вода — 1 литр
- Соль крупного помола — 2 столовые ложки
- Сахар — 5 столовых ложек
- Столовый уксус (9%) — 100 мл
Подготовка и процесс:
- Очистка и подготовка: Начните с тщательной мойки помидоров. Удалите плодоножки и проверьте на наличие повреждений.
- Стерилизация: Прежде чем начать, стерилизуйте банки и крышки, чтобы избежать бактериального заражения.
- Маринад: Варите воду с сахаром и солью до полного растворения, затем добавьте уксус и дайте смеси закипеть на пару минут.
- В каждую банку на дно кладите специи, чеснок и укроп. Уложите помидоры вертикально, максимально плотно.
- Залейте помидоры горячим маринадом, закрутите крышки.
- Переверните банки вверх дном и укутайте полотенцем до полного остывания. Затем переместите в прохладное место для хранения.
Помидоры будут готовы к употреблению через месяц, когда они полностью пропитаются ароматами.
Этот старинный рецепт маринованных помидоров не только наполнит ваш дом ароматами лета, но и принесет наслаждение от каждого кусочка. Простота ингредиентов и исключительный вкус делают этот рецепт драгоценным наследием, которым стоит поделиться с близкими.
Соблюдение этих простых шагов поможет вам создать идеальные маринованные помидоры, которые будут радовать вас и ваших гостей. Приготовление по бабушкиному рецепту — это не только вкусно, но и связующее звено поколений в вашей семье.
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