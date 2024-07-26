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Старинный бабушкин рецепт маринованных помидоров: равнодушных точно не будет

Многие секреты кулинарии передаются из поколени...

dzen.ru

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Многие секреты кулинарии передаются из поколения в поколение, но некоторые из них особенно ценны. Сегодня мы раскрываем один такой рецепт — маринованные помидоры по бабушкиному рецепту, который обязательно станет изюминкой вашего стола.

Ингредиенты для магии:

  • Помидоры (желательно сорта с плотной мякотью) — 2 кг
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Горошины черного перца — 10 штук
  • Гвоздика — 5 штук
  • Лавровый лист — 3 штуки
  • Свежий укроп — 1 пучок
  • Вода — 1 литр
  • Соль крупного помола — 2 столовые ложки
  • Сахар — 5 столовых ложек
  • Столовый уксус (9%) — 100 мл

Подготовка и процесс:

  1. Очистка и подготовка: Начните с тщательной мойки помидоров. Удалите плодоножки и проверьте на наличие повреждений.
  2. Стерилизация: Прежде чем начать, стерилизуйте банки и крышки, чтобы избежать бактериального заражения.
  3. Маринад: Варите воду с сахаром и солью до полного растворения, затем добавьте уксус и дайте смеси закипеть на пару минут.
  4. В каждую банку на дно кладите специи, чеснок и укроп. Уложите помидоры вертикально, максимально плотно.
  5. Залейте помидоры горячим маринадом, закрутите крышки.
  6. Переверните банки вверх дном и укутайте полотенцем до полного остывания. Затем переместите в прохладное место для хранения.

Помидоры будут готовы к употреблению через месяц, когда они полностью пропитаются ароматами.

Этот старинный рецепт маринованных помидоров не только наполнит ваш дом ароматами лета, но и принесет наслаждение от каждого кусочка. Простота ингредиентов и исключительный вкус делают этот рецепт драгоценным наследием, которым стоит поделиться с близкими.

Соблюдение этих простых шагов поможет вам создать идеальные маринованные помидоры, которые будут радовать вас и ваших гостей. Приготовление по бабушкиному рецепту — это не только вкусно, но и связующее звено поколений в вашей семье.

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