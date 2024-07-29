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Старинный бабушкин рецепт маринованных помидоров: равнодушных не останется

Сегодня мы раскроем секреты старинного бабушкин...

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Маринованные помидоры — это не просто закуска, это кулинарное наследие, которое передается из поколения в поколение.

Сегодня мы раскроем секреты старинного бабушкиного рецепта маринованных помидоров, который пробуждает воспоминания и вызывает восторг даже у самых искушенных гурманов.

Ингредиенты:

  • Помидоры (лучше всего подходят твердые сорта) — 1 кг
  • Вода — 1 л
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Чеснок — 4-5 зубчиков
  • Черный перец горошком — 10 шт.
  • Листья хрена, вишни, смородины и дуба — по 1-2 шт. каждого

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Подготовка тары: Тщательно вымойте и стерилизуйте банки. Это важный шаг для обеспечения безопасности и долговечности консервации.
  2. Подготовка помидоров: Помойте помидоры, сделайте небольшие проколы в области плодоножки, чтобы избежать трещин в процессе маринования.
  3. Укладка: На дно банок выложите листья хрена, вишни, смородины и дуба, добавьте зубчики чеснока и горошины черного перца. Затем плотно уложите помидоры.
  4. Приготовление маринада: В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте сахар и соль, дайте полностью раствориться. Затем добавьте уксус и доведите маринад до кипения.
  5. Заливка и закатка: Горячим маринадом залейте помидоры в банках, закройте крышками и стерилизуйте в кипящей воде в течение 15 минут для полулитровых банок и 20 минут для литровых.
  6. Остывание: Оставьте банки остывать в перевернутом виде под теплым одеялом до полного остывания.

Этот старинный рецепт маринованных помидоров не только сохраняет яркий вкус летних овощей, но и вносит в вашу кулинарную традицию частичку истории. Помидоры по этому рецепту получаются настолько вкусными, что действительно не оставят равнодушным ни одного гостя на вашем столе.

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