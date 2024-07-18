Старинный бабушкин рецепт маринованных помидоров: никто не останется равнодушным
satu.kz
Лето в России невозможно представить без заготовок на зиму, и среди всех домашних консерваций особое место занимают маринованные помидоры. Сегодня мы поделимся уникальным и проверенным временем рецептом маринованных помидоров, который превратит обычный ужин в праздничный стол.
Необходимые ингредиенты:
- Томаты (желательно плотные сорта) — 2 кг
- Чеснок — 5 зубчиков
- Листья черной смородины — 6 шт.
- Листья хрена — 4 шт.
- Укроп — 1 большой пучок
- Перец горошком — 10 штук
- Лавровый лист — 4 шт.
- Соль крупного помола — 40 г на 1 литр воды
- Сахар — 40 г на 1 литр воды
- Уксус 9% — 60 мл на 1 литр воды
Пошаговое приготовление:
- Подготовка тары: Сначала нужно тщательно вымыть и стерилизовать банки. Это обеспечит безопасность и долговечность вашей заготовки.
- Укладка ингредиентов: В каждую банку на дно кладут укроп, листья смородины и хрена, чеснок, перцы и лавровый лист.
- Заполнение банок помидорами: Помидоры аккуратно укладывают в банки. Важно, чтобы они были целыми и не поврежденными.
- Приготовление маринада: Воду с солью и сахаром доводят до кипения, чтобы ингредиенты полностью растворились, после чего добавляют уксус.
- Заливка помидоров маринадом: Горячий маринад заливают в банки с помидорами, полностью покрывая их.
- Герметизация банок: Банки закатывают крышками, убеждаясь в их герметичности.
- Остывание: После закатки банки переворачивают вверх дном и оставляют остывать в таком положении.
Почему стоит попробовать этот рецепт?
Этот рецепт передается из поколения в поколение и сохраняет классический вкус настоящих русских маринованных помидоров. Использование натуральных ингредиентов и традиционных методов гарантирует, что каждый помидор сохранит свою сочность и насыщенность вкуса.
Важно помнить, что качество маринованных помидоров напрямую зависит от свежести и качества используемых продуктов. Подготовьте эти восхитительные маринованные помидоры, и они станут звездой вашего стола, радуя всех гостей и домочадцев.
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