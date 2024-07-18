Старинный бабушкин рецепт маринованных помидоров: никто не останется равнодушным

Лето в России невозможно представить без заготовок на зиму, и среди всех домашних консерваций особое место занимают маринованные помидоры. Сегодня мы поделимся уникальным и проверенным временем рецептом маринованных помидоров, который превратит обычный ужин в праздничный стол.

Необходимые ингредиенты:

Томаты (желательно плотные сорта) — 2 кг

Чеснок — 5 зубчиков

Листья черной смородины — 6 шт.

Листья хрена — 4 шт.

Укроп — 1 большой пучок

Перец горошком — 10 штук

Лавровый лист — 4 шт.

Соль крупного помола — 40 г на 1 литр воды

Сахар — 40 г на 1 литр воды

Уксус 9% — 60 мл на 1 литр воды

Пошаговое приготовление:

Подготовка тары: Сначала нужно тщательно вымыть и стерилизовать банки. Это обеспечит безопасность и долговечность вашей заготовки.

Укладка ингредиентов: В каждую банку на дно кладут укроп, листья смородины и хрена, чеснок, перцы и лавровый лист.

Заполнение банок помидорами: Помидоры аккуратно укладывают в банки. Важно, чтобы они были целыми и не поврежденными.

Приготовление маринада: Воду с солью и сахаром доводят до кипения, чтобы ингредиенты полностью растворились, после чего добавляют уксус.

Заливка помидоров маринадом: Горячий маринад заливают в банки с помидорами, полностью покрывая их.

Герметизация банок: Банки закатывают крышками, убеждаясь в их герметичности.

Остывание: После закатки банки переворачивают вверх дном и оставляют остывать в таком положении.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Этот рецепт передается из поколения в поколение и сохраняет классический вкус настоящих русских маринованных помидоров. Использование натуральных ингредиентов и традиционных методов гарантирует, что каждый помидор сохранит свою сочность и насыщенность вкуса.

Важно помнить, что качество маринованных помидоров напрямую зависит от свежести и качества используемых продуктов. Подготовьте эти восхитительные маринованные помидоры, и они станут звездой вашего стола, радуя всех гостей и домочадцев.