Новости России
· Алина Алмакаева

Станут главными богачами в 2024 году: кому Глоба напророчила вагон денег

Станут главными богачами в 2024 году: кому Глоба напророчила вагон денег

Подписаться в Telegram

В предстоящем 2024 году Вселенная одарит один знак зодиака уникальной возможностью стать миллионером. Тамара Глоба считает, что эта привилегия будет принадлежать Тельцам, которые имеют потенциал продемонстрировать всю свою способность. В свою очередь, их труды будут цениться высоко и вознаграждаться щедро.

Хотя могут возникнуть моменты, когда кажется, что все идет не так. Но вы найдете точку опоры и продолжите действовать. Тогда удача никак не обойдет вас, а необыкновенное богатство будет обеспечено.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

13 часов назад

Пили 3 дня, потратили 13 млн рублей: истории казанских барменов о сложностях профессии

Новости Казани

22 часа назад

Казанский певец Ранэль Богданов не прошел слепое прослушивание на шоу «Голос. Уже не дети»

дезинфекция москва от тараканов

Новости Татарстана

час назад

Проведут профилактические работы: в РТ с 18 сентября приостановят приостановят телерадиовещание

Интересное в Казани

2 дня назад

Ночной зуд, трещины слизистой и другие симптомы, которые должны насторожить девушек из Казани

заказать сайт компании в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани закончился бензин у частных АЗС

Лонгриды

23 часа назад

«Казанцы ликуют»: синоптик спрогнозировала продолжение лета в Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

12 районов Татарстана останутся без телерадиовещания

Новости Казани

день назад

В Казани пьяный 24-летний парень на каршеринге врезался в столб, уходя от погони ГИБДД
Лонгриды
13 часов назад

Пили 3 дня, потратили 13 млн рублей: истории казанских барменов о сложностях профессии

Пили 3 дня, потратили 13 млн рублей: истории казанских барменов о сложностях профессии

Спортивные новости Казани

час назад

«Два гола в течении трех минут»: «Рубин» в матче с «Зенитом» потерпел второе поражение подряд

Спортивные новости Казани

час назад

«Открыл личный счет»: бывший нападающий «Ак Барса» забросил первую шайбу за «Коламбус Блю Джекетс»

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане выросло число разводов

Новости Казани

11 часов назад

«Зенит» выиграл у «Рубина» со счетом 3:0 в матче РПЛ
«Зенит» был выше по классу: главный тренер «Рубина» назвал причины крупного поражения команды
Спортивные новости Казани
час назад

«Зенит» был выше по классу: главный тренер «Рубина» назвал причины крупного поражения команды

Новости Татарстана

16 часов назад

17 сентября в Казани не будут продавать алкоголь

Новости Татарстана

18 часов назад

12 районов Татарстана останутся без телерадиовещания

Новости Татарстана

20 часов назад

Радимов думает, что «Рубин» доставит неприятности «Зениту» в матче РПЛ
ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз