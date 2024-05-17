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«Станет бесплатным для каждого российского пенсионера». Новая льгота вводится с 16 мая

В апреле текущего года в различных регионах России запланировано проведение множества бесплатных мероприятий для пожилых людей.

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В апреле текущего года в различных регионах России запланировано проведение множества бесплатных мероприятий для пожилых людей, сообщает агентство PRIMPRESS.

Анастасия Киреева, специалист по пенсионным вопросам, отмечает, что новый список мероприятий от региональных властей предоставит возможность каждому пенсионеру найти занятие по своему усмотрению. Программы охватывают всю страну и доступны в каждом населенном пункте.

В различных регионах существуют клубы, цель которых - стимулировать и разнообразить досуг пожилых людей. Апрель предлагает широкий спектр мероприятий для пенсионеров.

Например, в Нижнем Новгороде запланировано около 80 событий, посвященных развитию искусства и поддержанию здоровья. Пенсионеры смогут посещать лекции по здоровому образу жизни, участвовать в мастер-классах и встречах с творческими личностями, не платя за это.

Также будут организованы бесплатные занятия различными видами физической активности, включая настольный теннис, скандинавскую ходьбу и другие упражнения. Тренировки будут вести профессиональные инструкторы, учитывая индивидуальные потребности участников.

Предлагаемые программы направлены на улучшение физического и психоэмоционального состояния пенсионеров и доступны для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.

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