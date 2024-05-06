«Станет бесплатным для каждого пенсионера в России». Новая льгота вводится с мая
rtek24.ru
С мая текущего года российские пенсионеры получат доступ к широкому спектру бесплатных мероприятий, организованных на региональном уровне, что открывает новые возможности для активного и полезного досуга.
Эта инициатива призвана улучшить качество жизни старшего поколения и включить их в полноценную социальную и культурную жизнь страны.
В рамках обновленной программы, подготовленной местными властями, пенсионеры смогут посещать:
- Культурные мероприятия, такие как творческие вечера и выставки.
- Образовательные лекции по здоровью и искусству.
- Спортивные занятия под руководством профессиональных тренеров, включая настольный теннис и скандинавскую ходьбу.
Примеры из регионов:
В Нижнем Новгороде запланировано около 80 различных мероприятий начиная с первого дня месяца. Эти мероприятия не только способствуют физическому оздоровлению, но и предоставляют пенсионерам шанс на эмоциональное обновление и социальное взаимодействие.
Анастасия Киреева, специалист по пенсионным вопросам, отмечает, что участие в таких мероприятиях бесплатно для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, что делает эти возможности доступными для большого числа граждан. Инициатива подчеркивает заботу государства о благополучии старшего поколения и стремление к созданию условий для их активного и содержательного отдыха.
Это нововведение не только улучшает физическое и эмоциональное состояние пенсионеров, но и способствует их социальной интеграции, предоставляя уникальную возможность участвовать в жизни общества активно и с пользой. Поддержка таких программ важна для поддержания здоровья и благополучия нации в целом.
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