«Станет бесплатным для каждого пенсионера в России». Новая льгота вводится с 20 мая

С мая 2024 года в России стартует важная социальная программа, предоставляющая пенсионерам бесплатный доступ к широкому спектру мероприятий по всей стране. Цель этой инициативы — обогатить досуг пожилых людей и стимулировать их активное участие в социальной жизни.

По словам Анастасии Киреевой, эксперта по пенсионным вопросам, обновленная программа местных властей открывает для пенсионеров возможность участия в множестве активностей без всяких финансовых затрат. «Наша цель — помочь пожилым людям оставаться активными, внося разнообразие в их ежедневную жизнь с помощью оздоровительных и культурных мероприятий» — говорит Киреева.

В Нижнем Новгороде, например, уже запланировано более 80 различных событий для пожилых граждан на апрель. В программу включены лекции по саморазвитию, творческие вечера, а также мастер-классы. Пенсионеры также смогут посещать специализированные спортивные тренировки, такие как настольный теннис и скандинавская ходьба, под руководством профессиональных тренеров.

Пенсионеры, заинтересованные в участии в программе, могут обратиться за информацией в местные центры социальной поддержки или зарегистрироваться через портал государственных услуг. Программа доступна всем россиянам старше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Эта программа не только способствует улучшению физического здоровья пенсионеров, но и активно вовлекает их в социальную и культурную жизнь, способствуя эмоциональному благополучию. «Эта инициатива открывает пенсионерам двери в новый мир возможностей для личностного роста и социальной активности» — заключает Киреева.

Новая программа является ярким примером заботы государства о благосостоянии старшего поколения, подчеркивая стремление к их полноценной интеграции в общественную жизнь.