«Станет бесплатным для каждого пенсионера в России». Новая льгота вводится с 18 мая

В апреле текущего года в различных регионах России пройдут многочисленные бесплатные мероприятия для пожилых людей, как сообщает агентство Primpress.

Специалист по пенсионным делам Анастасия Киреева отмечает, что благодаря новому перечню мероприятий от региональных властей каждый пенсионер сможет найти себе занятие на свой вкус. Программы распространяются на всю страну и доступны в каждом населенном пункте.

В различных регионах действуют клубы, цель которых - стимулировать и разнообразить досуг пожилых людей. Апрель предлагает пенсионерам широкий выбор мероприятий.

Например, в Нижнем Новгороде запланировано примерно 80 событий, способствующих развитию искусства и заботе о здоровье. Пенсионеры могут посещать лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы и встречи с творческими личностями, при этом ничего не платя.

Также будут организованы бесплатные занятия различными видами физической активности, включая настольный теннис, скандинавскую ходьбу и другие упражнения. Тренировки будут проводить профессиональные инструкторы, учитывая индивидуальные потребности участников.

Предлагаемые программы направлены на укрепление физического и психоэмоционального здоровья пенсионеров. Инициатива доступна для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.