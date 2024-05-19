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«Станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится с 20 мая

В России с мая 2024 года запущена новая инициатива для пожилых граждан, предоставляющая им бесплатный доступ к разнообразным мероприятиям во всех регионах страны. Эта программа направлена на активизацию и обогащение досуга пенсионеров.

imghub.ru

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В России с мая 2024 года запущена новая инициатива для пожилых граждан, предоставляющая им бесплатный доступ к разнообразным мероприятиям во всех регионах страны. Эта программа направлена на активизацию и обогащение досуга пенсионеров.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева поделилась, что благодаря обновленной программе местных властей, пенсионеры получат возможность участвовать в различных активностях без каких-либо затрат. «Мы рассчитываем, что нововведение поможет пожилым людям оставаться активными и социально вовлеченными, предлагая им широкий спектр мероприятий от оздоровительных до культурных», - отметила Киреева.

В Нижнем Новгороде, например, для граждан старшего возраста запланировано около 80 различных мероприятий на апрель. Среди предложенных активностей — лекции по саморазвитию, творческие вечера и мастер-классы. Кроме того, пенсионеры смогут посещать тренировки по настольному теннису, скандинавской ходьбе и другим видам спорта, которые будут проводить профессиональные тренеры. Нагрузка на занятиях будет подбираться индивидуально, с учетом возраста и физической подготовки участников.

Программа не только способствует физическому оздоровлению пенсионеров, но и способствует их социальной активности и эмоциональному благополучию. «Мы видим огромный потенциал в такой инициативе для улучшения качества жизни наших пожилых граждан, обеспечивая им доступ к культурному и социальному обогащению», - заключила Киреева.

Льготы распространяются на всех россиян старше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Пенсионеры могут узнать больше о доступных мероприятиях и зарегистрироваться на них через местные центры социальной поддержки или через портал госуслуг.

Эта новая возможность демонстрирует заботу государства о старшем поколении, стремление к их социальной интеграции и предоставление шанса на активное и содержательное времяпровождение.

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