«Станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота в России вводится с 16 мая

В апреле текущего года в разных регионах России запланировано проведение многочисленных бесплатных мероприятий для пожилых людей, согласно информации агентства PRIMPRESS.

Эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева отмечает, что благодаря новому списку мероприятий, предоставленному региональными властями, каждый пенсионер сможет найти подходящее занятие по своему вкусу. Программы распространяются по всей стране и доступны в каждом населенном пункте.

В различных регионах действуют клубы, направленные на стимулирование и разнообразие досуга пожилых людей. В апреле предлагается широкий выбор мероприятий для пенсионеров.

Например, в Нижнем Новгороде запланировано около 80 событий, посвященных развитию искусства и поддержанию здоровья. Пенсионеры смогут посещать лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы и встречи с творческими личностями, не платя за участие.

Также будут организованы бесплатные занятия различными видами физической активности, включая настольный теннис, скандинавскую ходьбу и другие упражнения. Тренировки будут проводить опытные инструкторы, учитывая индивидуальные потребности каждого участника.

Предлагаемые программы нацелены на укрепление физического и психоэмоционального здоровья пенсионеров. Инициатива доступна для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.