Стало известно заблокируют ли в России Telegram и WhatsApp: в Роскомнадзоре прокомментировали сбои в работе мессенджеров

На территории Российской Федерации были зафиксированы массовые сбои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram. Пользователи сообщали о проблемах с подключением, загрузкой чатов и использованием функции видеосообщений, передает news.ru.

Относительно Telegram более 8 000 пользователей сообщили об ошибках за одни сутки. Максимальное количество сбоев было зафиксировано в Новосибирской области (38%), Хабаровском крае (17%), Москве (10%) и Санкт-Петербурге (7%).

В случае WhatsApp российские пользователи из разных регионов также жаловались на проблемы в работе приложения. Максимальное количество жалоб пришлось на Новосибирскую область (26%), Хабаровский край (24%), Москву (10%) и Приморский край (9%). Некоторые пользователи отмечали, что приложение работает только при использовании VPN.

Относительно Viber наибольшее количество сбоев было зафиксировано в Хабаровском крае (27%), Новосибирской области (26%), Приморском крае (8%) и Москве (7%).

Заместитель министра цифрового развития Республики Саха, Андрей Суслов, заявил, что сбои связаны с профилактическими работами, проводимыми Роскомнадзором. Такие работы согласованы с Роскомнадзором, и в настоящее время проводятся профилактические мероприятия. Недавно, 17 января, также были зафиксированы проблемы с WhatsApp после несанкционированных акций в городе Баймаке, Башкирия.