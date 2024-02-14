Стало известно в какой рыбе нашли огромное количество ртути: погубит вашу печень, мозг и сердце

Рыба не только вкусна и питательна, но и является источником жирных кислот, белка, витаминов и минералов. Тем не менее существуют виды данного продукта, которые, наоборот, могут нанести вред организму человека.

Диетологи и врачи предупреждают о риске употребления рыбы с высоким содержанием ртути. Попадая в организм, это токсичное вещество может оказывать серьезное влияние на сердце, печень и мозг, вызывая возбуждение и нарушение передачи нервных импульсов. Женщинам, находящимся в положении, особенно важно избегать такой рыбы, чтобы не навредить развитию нервной системы плода. К рыбам с высоким содержанием ртути относятся королевская макрель, большеглазый тунец и акула.

Детям и беременным женщинам также следует избегать употребления морского окуня, палтуса и тунца.