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· Артем Акчурин

Стало известно. В какой рыбе нашли огромное количество ртути: гробит печень, мозг и сердце

Стало известно. В какой рыбе нашли огромное количество ртути: гробит печень, мозг и сердце

Shutterstock/FOTODOM

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Рыба представляет собой не только вкусный и питательный продукт, но и ценный источник белка, жирных кислот, витаминов и минералов.

Однако не все виды рыбы одинаково полезны для здоровья. Нутрициологи и врачи предупреждают о рисках, связанных с употреблением рыбы, содержащей высокие концентрации ртути. Данный токсичный элемент может серьезно повлиять на работу сердца, печени и мозга человека, вызывая возбуждение и нарушение передачи нервных импульсов при попадании в организм. Особенно важно избегать таких видов рыбы беременным женщинам, чтобы не нанести вред развитию нервной системы плода.

Среди видов рыбы с высоким содержанием ртути следует особо выделить королевскую скумбрию, большеглазого тунца, рыбу-меч и акулу. Для детей и беременных женщин также рекомендуется избегать морского окуня, палтуса и тунца.


Тем не менее, не все морепродукты представляют подобные риски. Среди полезных видов рыбы можно назвать дикого лосося, сардины, минтая, сельдь, радужную форель, атлантическую скумбрию, мидии, устрицы и анчоусы. В этих продуктах содержание ртути минимально, но при этом они богаты омега-3.
Напомним, что жиры омега-3 помогают предотвратить болезни сердца и инсульт, помогают контролировать такие аутоиммунные заболевания, как красная волчанка, экзема и ревматоидный артрит, а также могут защищать организм при онкологии и других заболеваниях.

Помните о здоровье своего организма и выбирайте рыбу с умом. Важно следить за качеством и составом продуктов, чтобы поддерживать свое здоровье и благополучие.

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