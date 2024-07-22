Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Стало известно, в каких видах рыб нашли большое количество ртути: повредят ваш мозг и нервную систему

Рыба ценится за её питательные качества, включа...

zdorovieinfo.ru

Подписаться в Telegram

Рыба ценится за её питательные качества, включая омега-3 жирные кислоты и белок, но употребление некоторых видов может сопровождаться риском накопления ртути.

Этот токсичный металл представляет серьезную угрозу для нервной системы и мозга, вызывая различные неврологические и когнитивные нарушения.

Виды рыб с высоким содержанием ртути

Некоторые виды рыб склонны к накоплению больших количеств ртути из-за своего размера и пищевых привычек:

  1. Меч-рыба - её стейки популярны в кулинарии, но меч-рыба известна своим высоким содержанием ртути.
  2. Акула - из-за своего размера и хищного образа жизни акулы накапливают значительные количества ртути.
  3. Королевская макрель - хотя это блюдо считается деликатесом, оно содержит высокий уровень ртути.
  4. Тунец - особенно виды альбакор и большеглазый, которые часто используются в консервированной продукции и содержат много ртути.

Как безопасно употреблять рыбу

Для минимизации риска отравления ртутью рекомендуется:

  • Ограничить употребление вышеуказанных видов рыбы, особенно важно это для уязвимых групп, таких как беременные женщины, кормящие матери и дети.
  • Предпочитать рыбу с низким содержанием ртути, такую как треска, сельдь, сардины и лосось.
  • Разнообразить рыбный рацион, включив в него безопасные виды, чтобы избежать накопления токсинов.

Преимущества рыбы для здоровья

Несмотря на потенциальные риски, рыба является важным источником питательных веществ. Она не только способствует здоровью сердца и мозга, но и укрепляет иммунную систему, благодаря богатому содержанию витаминов и минералов.

Дополнительные меры безопасности

  • Проверять рекомендации местных и федеральных здравоохранительных органов относительно употребления рыбы в вашем регионе.
  • Соблюдать рекомендуемые нормы потребления определенных видов рыбы.
  • Избегать употребления рыбы, пойманной в загрязненных водах, где вероятность накопления ртути выше.

Эффективное прогнозирование и своевременное реагирование на уровни ртути в рыбе позволит минимизировать риски и обеспечить безопасное питание для всех.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Стало известно, что появится на месте отреставрированного храма на Казанке

Интересное в Казани

3 часа назад

Витаминная бомба для организма: какие фрукты обязательно должны быть в рационе этим летом

жуки воняющие на окнах

Новости Казани

день назад

Туристы из Казани застряли в Турции

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 21 июля на свадьбе произошла массовая драка

ремонт ключей от автомобиля в спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Ребёнок-велосипедист погиб после ДТП в Челнах

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане было объявлено штормовое предупреждение

Новости Казани

5 часов назад

В 2 домах Казани УК обнаружила майнинговые фермы

Новости Татарстана

4 часа назад

В РТ прохлада сохранится до 30 июля
Новости Казани
3 дня назад

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Новости Казани

час назад

На Гвардейской в Казани умер курьер

Новости Татарстана

3 часа назад

Мусоровоз снес провода в Казани на перекрестке Зорге и Фучика

Новости Казани

4 часа назад

В Казани планируют установить еще светофоры на 5 участках дорог

Новости Татарстана

8 часов назад

Автобус влетел в столб на улице Танковой
В РТ сократили список непригодных пляжей
Новости Татарстана
3 часа назад

В РТ сократили список непригодных пляжей

Новости Казани

8 часов назад

В Казани на пр. Победы затопило дорогу

Новости Казани

9 часов назад

На Сибирском тракте после наезда на яму травмировался водитель

Новости Казани

9 часов назад

Казанцам напомнили о запрете находиться на фонтанах
Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-...
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»
Казанцы жалуются на бар рядом с детсадом и школ...
Новости Казани
8 часов назад

Казанцы жалуются на бар рядом с детсадом и школой №84