Стало известно, у кого могут изъять квартиры в России: пострадают до 60% собственников

Российские власти выражают беспокойство по поводу низкой платежеспособности граждан за жилищно-коммунальные услуги и рассматривают возможность принятия решительных мер.

Согласно информации, предоставленной aif.ru, появилась идея рассмотреть конфискацию прав собственности у граждан, неспособных обеспечить содержание своего жилья. Андрей Широков, глава Комитета по ЖКХ и предпринимательству в сфере благоустройства Торгово-промышленной палаты РФ, предложил внедрение системы добровольной сдачи квартир и создание льготного арендного жилья, особенно для малоимущих. Это позволило бы муниципалитетам стать собственниками жилья и взять на себя ответственность за его обслуживание. В случае реализации подобной инициативы, до 60% населения России могло бы лишиться своих прав собственности, считают эксперты.

Вместе с тем глава Альметьевского района Тимур Нагуманов выдвинул идею конфискации квартир у должников по ЖКХ. Нагуманов предложил включать в зарплату всех жителей 2% от суммы долга как меру по борьбе с неплатежами, считая нынешние меры неэффективными.