Стало известно, у кого могут изъять квартиры в России: пострадать могут 60% собственников

Российские власти обеспокоены низкой платежеспособностью граждан за жилищно-коммунальные услуги и считают существующие тарифы неадекватными. В связи с этим было предложено рассмотреть возможность конфискации прав собственности у граждан, которые не в состоянии содержать свое жилье, сообщили в aif.ru.

Андрей Широков, председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и предпринимательству в сфере благоустройства Торгово-промышленной палаты РФ, представил идею добровольной сдачи квартир и создания льготного арендного жилья, особенно для малоимущих. Это позволит муниципалитетам стать собственниками жилья и взять на себя ответственность за его содержание. Согласно подсчетам экспертов, если такое правило на данный момент имело законную силу, то сейчас уже сейчас права собственности могли бы лишиться 60% населения Российской Федерации.

В то же время глава Альметьевского района Тимур Нагуманов предложил изымать квартиры у должников по ЖКХ. По мнению Нагуманова, нынешнее воздействие на должников неэффективно, и в качестве меры борьбы с долгами он предложил включать в зарплату всех жителей 2 % от суммы долга.